Firefox 火狐浏览器将在 Linux 上使用 EGL，性能与功耗表现更好

IT之家 11 月 2 日消息，根据 Firefox 博客，火狐浏览器将从 Firefox 94 开始在 Linux 桌面端使用 EGL 后端，并结合支持的图形驱动，将提高 WebGL 性能，减少资源消耗。

据介绍，为了将像 OpenGL 这样的硬件加速 API 与像 X11 或 Wayland 这样的窗口系统一起使用，需要一个将它们组合在一起的接口。对于 X11 上的 OpenGL，大多数程序使用 GLX，而它的继任者 EGL 则用于 Wayland、Android 和嵌入式领域。

IT之家了解到，火狐浏览器此前已在 Android 端支持 EGL，经过了一段时间的测试，EGL 的性能表现更好，所以决定将它带到 Linux 端。

从 Firefox 94 开始，使用 Mesa 驱动程序 >= 21 的用户将默认支持 EGL，预计会在本周推出。专有英伟达驱动程序的用户需要等待一段时间，因为当前发布的驱动程序缺少重要的扩展。（EGL 目前不支持 AMD 驱动）

改用 EGL 后，火狐浏览器将获得以下提升：