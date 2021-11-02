威刚推出 LEGEND 840 PCIe Gen4 x 4 M.2 固态硬盘：写入速度 4500 MB/s，最大 1TB

IT之家 11 月 2 日消息，威刚于近日在官网发布新款 LEGEND 系列固态硬盘，包含一款支持 PCIe Gen4 x 4 的 LEGEND 840，以及两款支持 PCIe Gen3 x 4 的 LEGEND 740/750，三款固态硬盘的设计规格均为 M.2 2288。

其中性能最强的 LEGEND 840 拥有 512GB 和 1TB 两个存储版本，支持 NVMe 1.4 标准，采用英韧科技（Innogrit）IG5220 主控，颗粒具体情况暂时未知。连续读取速度最高为 5000MB/s，连续写入速度最高为 4500MB/s，且 4K IOPS 随机读取速度最高为 440K，4K IOPS 随机写入速度最高为 400K。官方宣称平均故障间隔为 2000000 小时，且总写入数据量为 650TB。

IT之家通过威刚官网了解到，其余两款支持 PCIe Gen3 x 4 的固态硬盘为 LEGEND 740 和 LEGEND 750，两者均支持 NVMe 1.3 标准。LEGEND 740 拥有 250GB 、500GB 和 1TB 三种存储版本，LEGEND 750 拥有 500GB 和 1TB 两种存储版本。该两款固态硬盘的主控和颗粒详细信息暂时未知，其中 LEGEND 740 的连续读取速度最高为 2500MB/s，连续写入速度最高为 2000MB/s，4K IOPS 随机读取速度最高为 180K，4K IOPS 随机写入速度最高为 200K。LEGEND 750 的连续读取速度最高为 3500MB/s，连续写入速度最高为 3000MB/s，4K IOPS 随机读取速度最高为 480K，4K IOPS 随机写入速度最高为 260K。官方宣称 LEGEND 740/750 两款固态的平均故障间隔均为 2000000 小时，且总写入数据量也均为 600TB。

以上 3 款固态均支持 5 年的质保，但威刚官方目前并没有告知三款固态具体的上市日期以及确切的售价。