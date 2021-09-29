海信 Vidda 推出 85 英寸游戏电视：双 120Hz/大功率扬声器，7999 元

IT之家 9 月 29 日消息 海信旗下的电视品牌 Vidda 今日正式发布了 85V1F-S 85 英寸电视。这款旗舰产品配备 4K 120Hz 液晶屏，85 英寸大屏拥有 97% 的高屏占比。产品支持 MEMC 动态补帧功能，支持将原视频插帧至 120fps，提高流畅度。

具体来看，Vidda 85V1F-S 电视的 LED 背光采用高成本的新红荧光粉，将 BT.709 色域值提升至 130%，比普通电视的色域高出 30%，并支持 10bit 色彩显示。这款电视的画质引擎拥有 HDR10 动态逐像重塑技术、SR 超解像技术等，能够进一步提升画面表现。

Vidda 此款电视针对电竞用途设计，具有 HDMI2.1 接口，支持 VRR 可变刷新率。用户可以将 PS5、XSX 等次世代游戏主机接入电视，实现 4K 120fps 游戏。

这款电视还能够接入腾讯 START 云游戏平台，搭配手柄即可畅玩 3A 大作。

电视还具有 AI 音画智能识别功能，可以实时检测场景，智能调节画面参数。

音频方面，Vidda 85V1F-S 电视内置 2×18W 全频扬声器，以及 25W 超重低音扬声器。此外，配备 2.5L 大腔体，实现高保真音效。电视支持杜比全景声音效、蝰蛇音效，支持杜比 + DTS 双解码，保证影音效果。电视系统具有专属音乐频道、专属 K 歌频道，

性能方面，电视搭载的 SoC 芯片具有 4×A73 大核，同时具有 3GB DDR4 内存以及 64GB ROM 存储空间。产品支持双频 WiFi 等连接方式，外接移动硬盘还可实现 NAS 云存储功能。

IT之家了解到，Vidda 此款 85 英寸电视还支持多协议投屏功能，支持 NFC 一碰投屏，兼容苹果 AirPlay 等多种协议。产品支持音箱模式，可以全天开启 AI 语音助手。以下为更多产品信息：

Vidda 85V1F-S 85 英寸电视零售价 8499 元，目前已经开启预约，首发售价 7999 元。