蔚来秦力洪：十月工厂改建影响交付，目前已恢复生产最多六周交车

IT之家 11 月 2 日消息，蔚来昨日公布了最新的交付数据，2021 年 10 月蔚来交付新车 3667 辆，因部分生产线升级和预备新产品推出，10 月交付同比下降 27.5%，环比下降 65.5%。

这一数据引起了激烈讨论，有人认为下滑是缺芯造成的，也有人认为是市场竞争激烈，蔚来车型竞争力不足导致。

新京报贝壳财经报道称，蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪对此回应表示，主要是因为 10 月份蔚来的工厂在改建升级，仅满负荷运转了 10 天。车造得少，所以交付少了。同时，他透露，10 月份的订单其实非常出色，达到了历史新高。

“现在生产节拍正常，前面几周有订单用户排队，很快就会疏通。目前订车，最多六周交付。”此外，秦力洪也表示接下来的 11 月和 12 月的交付量会回到正常轨道。

蔚来在交付报告中称，因部分生产线升级和预备新产品推出，10 月销量有所下降。10 月，江淮蔚来合肥先进制造基地生产线完成阶段性改造，10 月下旬起，合肥先进制造基地已逐步恢复生产。

蔚来还表示，由于重组升级计划，ES8 的生产将于 10 月底恢复。10 月份的交付车型包括：218 辆 ES8 、2528 辆 ES6 和 921 辆 EC6。截至 2021 年 10 月 31 日，ES8、ES6 和 EC6 的累计交付量达到 145,703 辆。

IT之家了解到，今年 1-10 月，蔚来累计交付新车 70,062 台，同比增长 122.9%。蔚来累计交付汽车数量已达 145,703 台。