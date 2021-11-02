首发价 7499 元，联想 YOGA 16s Win11 笔记本发布：搭载锐龙 7 5800H，2.5K 120Hz 屏幕，四面超窄边框

IT之家 11 月 2 日消息，“大，有作为”联想秋季轻薄新品发布会今天举行，联想 YOGA 16s 2022、联想 YOGA Pro 14s Carbon 2022、联想小新 Pad Pro12.6 平板电脑等重磅新品纷纷亮相。此外，还有联想小新 Pad Pro 12.6 磁吸键盘及支架、小新触控笔二代等多款配件，也在此一同与大家见面。

联想 YOGA 16s 2022 发布，首发价 7499 元，在 11 月 2 日晚 9 点开启预售，10 日晚 8 点正式开售。YOGA 全线都将搭载 Windows11 操作系统，配合 Windows11 的用户 UI 界面升级等全新优化。

作为 YOGA 首款 16 英寸大屏本，亮点包括 16:10 黄金屏比、迷你轴设计和四面超窄边框，为用户带来“全面屏大视野”的超高沉浸式体验。

IT之家获悉，联想 YOGA 16s 大屏幕支持 2.5K 高分辨率、10-bit 色深，500 尼特高亮度设计无惧高强度光源，户内外都能保持画面细腻色彩。120Hz 高刷新率可以大幅提升动态画面清晰度，让屏幕视觉观感更为流畅。不仅如此，联想 YOGA 16s 还支持十点触控，外加抗指纹涂层，让触控手感十分顺滑。

性能上，联想 YOGA 16s 搭载 AMD 锐龙 7 5800H 八核处理器和 GeForce RTX 3050 光追独立显卡，16GB 内存 + 512GB 存储。风神散热系统配上 Fn+Q 动力调节设计，则让联想 YOGA 16s 在超低静音运行下仍能保持强劲散热。另有开盖开机、人脸识别、人走自动锁屏功能。

在其他方面，联想 YOGA 16s 的全尺寸键盘配有独立数字小键盘和大尺寸方向键，1.3mm 键程，三挡白色背光调节设计，以及玻璃材质的大面积触控板。

联想 YOGA 16s 拥有非常丰富的接口。包括 2 个 USB-A 3.2 Gen 1 端口、标准 SD 读卡器、1 个全功能 USB-C 端口、1 个 3.5mm 耳机插孔、1 个 HDMI 接口、1 个电源接口。

联想 YOGA 16s 独显版配置的是方形电源接口，集显版则为 USB-C 充电口，在其他接口上，两个版本将保持一致。续航上，联想 YOGA 16s 的 75Wh 大容量电池，可支持日常办公约 7 小时。