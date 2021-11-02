首发价 7299 元，联想 YOGA Pro 14s Carbon 2022 Win11 笔记本发布：搭载锐龙 7 5800U，2.8K 90Hz 屏幕，仅重 1.08kg

IT之家 11 月 2 日消息，“大，有作为”联想秋季轻薄新品发布会今天举行，联想 YOGA 16s 2022、联想 YOGA Pro 14s Carbon 2022、联想小新 Pad Pro12.6 平板电脑等重磅新品纷纷亮相。此外，还有联想小新 Pad Pro 12.6 磁吸键盘及支架、小新触控笔二代等多款配件，也在此一同与大家见面。

联想 YOGA Pro 14s Carbon 2022 发布，首发价 7299 元，在 11 月 2 日晚 9 点开启预售，10 日晚 8 点正式开售。YOGA 全线都将搭载 Windows11 操作系统，配合 Windows11 的用户 UI 界面升级等全新优化。

机身上，联想 YOGA Pro 14s Carbon 采用航空级碳纤维顶盖，镁铝合金机身和防污耐磨喷漆，重量仅约 1.08kg，用户在旅行出差、户外办公、长距离通勤时能够“轻装上阵”。

屏幕表现上，联想 YOGA Pro 14s Carbon 拥有 2.8K 高分辨率、同样 10-bit 色深，峰值亮度最高可达 600 尼特，支持 DisplayHDR True Black 500 和杜比视界。十点触控和 90Hz 高刷新率，也让屏幕操作更加直观顺畅。值得一提的是，联想 YOGA Pro 14s Carbon 的屏幕由内到外考虑护眼，整机拥有权威机构的护眼认证。

IT之家获悉，联想 YOGA Pro 14s Carbon 配有立体声高低音分频阵列四扬声器，支持杜比全景声音响系统，为用户带来影院级别的视听盛宴。

性能上，联想 YOGA Pro 14s Carbon 搭载 AMD 锐龙 7 5800U 八核处理器。另外，联想 YOGA Pro 14s Carbon 还配置了联想自研的 LA2 智能嵌入式控制器，可以实现屏幕亮度及色温智能调节、键盘背光灯智能调节、Fn+Q 4.0 散热系统智能调节、硬件级设备加密。

联想 YOGA Pro 14s Carbon 2022 配置了 3 个 Typc-C 端口、1 个 3.5mm 耳机插孔、1 个摄像头隐私电控开关。

续航方面搭载 61Wh 高密度电池，日常办公模拟续航 8 小时，1080P 本地视频播放续航 15 小时。