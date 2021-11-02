Firefox 火狐浏览器 94 发布：iOS/安卓版带来全新主页，跳回最后书签，macOS 版支持省电模式

IT之家 11 月 2 日消息，据 MacRumors、9to5 Mac 报道，火狐今天发布了适用于 iOS、安卓设备的 Firefox 94，它引入了新的主页设计，为浏览器增加了一些质量的改进。火狐表示，新功能是为“被生活不断打断的短时间在线互动”而设计的。

这次更新增加了一项功能，即跳回最后打开的活动标签，这样你就不会在关闭应用程序时失去你正在浏览的内容，而且最近保存的书签更容易找到和使用。

最近的所有搜索现在也按主题分组，所以你只需点击一下就能回到你正在研究的东西。

火狐还计划增加一种方法，以摆脱那些与你不再相关的标签。当这项功能在未来几个月在 iOS 上发布时，你在过去 14 天内没有访问过的标签将被移到非活动状态，在那里它们仍然可以查看，但它们不再充斥于标签视图中。

IT之家获悉，在桌面上，Firefox 94 增加了 18 个新主题供用户选择，其中有 6 个新的限时季节性配色，它在 YouTube 和 Twitch 的全屏视频中使用了苹果 macOS 的低功耗模式，以延长长时间观看时的电池续航。

还有一个新的网站隔离功能，以保护火狐用户免受 Spectre 等侧信道攻击。

以下是 Mozilla 对火狐手机版新功能描述

跳回你最后打开的标签： 在你的一天中，有些时候你正在阅读一篇文章，却突然分心了。为了帮助你在一瞬间回到你正在做的事情，火狐创建了一个简单的方法来跳回你最后打开的活动标签，或者同样快速地开始一个新的搜索。

最近保存书签现在可以从你的主页上轻松获得： 在过去，用户会使用书签或浏览器历史记录来获取他们想在以后查看的信息。为了让你更容易找到书签，火狐把你最近浏览过的书签添加到了火狐浏览器主页上。对于火狐账户用户来说，你也可以在移动端的火狐上看到你最近保存的桌面书签。你也可以通过点击显示全部来获得你的所有书签。

按主题分组的最近搜索： 有的时候，你会深入研究一个主题，比如你打算去的城市或想要的高价电子物品。在你购买这些物品之前，你会搜索一段时间的评论和文章。安卓版火狐浏览器现在不再是杂乱众多标签的主题，而是将它们分组并列出，这样你就可以轻松地回到研究的流程中。火狐会在 14 天内为你保留随时可用的信息。

没有杂乱无章的标签： 现在，想想你的移动设备和你每天遇到的视觉杂乱，因为你在一周内增加了越来越多的标签。一些用户表示，他们保留标签是为了在以后的时间里可以回到这些标签上，但却为“标签杂乱”而苦恼。因此，当火狐测试这个新功能时，推出了对他们没有看过的内容进行有用和周到的提醒。一旦你在 14 天内没有访问一个标签，火狐将把它移到“非活动状态”。这意味着，你仍然可以坚持并回到这些标签，但它们将不再扰乱你的视野，当你准备好时，你可以轻松地关闭它们。这项功能目前在安卓系统上提供，未来几个月将在 iOS 系统上提供。

选择你自己的 Pocket 故事：在重新推出安卓版火狐浏览器后，火狐听到用户说他们喜欢从 Pocket 中探索新的文章，但希望有适合他们兴趣领域的内容。今天，火狐推出了各种主题，用户可以从中选择，将你的 Pocket 内容定制为符合你兴趣的内容。这个可定制的功能将只在安卓系统上提供。在 iOS 上，用户可以继续获得 Pocket 的故事，但自定义功能还不能使用。

下面是视频。