微软宣布：HoloLens 2 限时 85 折优惠，国行 23278 元起

IT之家 11 月 2 日消息，在 Ignite 2021 上，微软宣布 HoloLens 2 的新促销优惠。作为这项限时促销的一部分，HoloLens 2、HoloLens 2 工业版和 HoloLens 2 开发版限时 85 折优惠开售。这一优惠从现在起至 2021 年 11 月 30 日，通过微软官方商城独家提供。国行版售价 23278 元，优惠有效期到 2021 年 11 月 30 日。

IT之家获悉，混合现实工具是将劳动力转变为敏捷、协作和精确组织的一种方式。微软 HoloLens 2 是一个企业就绪的混合现实解决方案，不同行业的数千家企业已经利用它来探索一种新的工作方式。

购买微软 HoloLens 2 开发版，可获得 500 美元的 Azure 信用积分和领先的 3D 开发平台 Unity Pro 和 Pixyz Plugin 的 3 个月试用。

针对微软 HoloLens 2 的白手套客户服务，包括对 Dynamics 365 混合现实解决方案和混合现实合作伙伴解决方案的概述，Dynamics 365 远程协助和 Dynamics 365 指南的现场演示，以及入门资源。在部分地区提供 。

下面是一些使用微软 HoloLens 2 获得生产力提升的案例

三得利威士忌是一家日本的跨国酿酒和蒸馏公司，预计在微软 HoloLens 2 上使用 Dynamics 365 Remote Assist 和 Dynamics 365 Guides 可以减少多达 70% 的员工培训。

跨国汽车制造商丰田汽车公司使用微软 HoloLens 2 上的 Dynamics 365 远程协助系统，减少了 20% 的检查时间。

Nox Innovations 是一家建筑技术公司，使用 Dynamics 365 远程协助和微软 HoloLens 2 上的 VisualLive，生产力提高了 21%，错误减少了 14%，批准率提高了 84%。

美国领先的研究型大学之一凯斯西储大学报告说，使用微软 HoloLens 2 上的 HoloAnatomy 的学生在保留测试中的成绩提高了 50%，只需要 40% 的课堂时间。

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