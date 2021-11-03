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Netflix 网飞推出官方游戏平台：订阅制无广告，安卓版已上线

2021/11/3 7:04:13 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 3 日消息，Netflix 今日宣布推出其 Netflix Games 功能，该功能将允许 Netflix 用户在他们的移动设备上玩游戏。

目前，Netflix Games 已推出安卓，对 iOS 的支持“正在进行中”。Netflix 表示这只是开始，其目标是建立一个游戏库，为“每个人提供乐趣”。

IT之家了解到，目前上架的游戏包括《怪奇物语：1984》、《怪奇物语 3：游戏》、《Shooting Hoops》、《Card Blast》和《Teeter Up》等。

要想体验 Netflix Games，用户需要：

  • 订阅 Netflix，没有广告、没有额外费用，也没有应用内购。

  • 订阅之后，安卓手机、平板用户将看到一个专门的游戏选项卡，用户可以在其中选择要下载的游戏。

  • Netflix Games 支持多种语言版本，用户的游戏将默认设置为在 Netflix 个人资料中设置的首选项。如果语言尚不可用，游戏将默认为英语。

  • Netflix 订阅用户将能够在多个移动设备上使用同一个帐户玩游戏，并且支持设置 PIN 码，限制儿童游玩。

  • 此外，Netflix Games 的游戏将支持离线游玩（需要在线服务的游戏除外）。

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关键词：Netflix网飞

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