Netflix 网飞推出官方游戏平台：订阅制无广告，安卓版已上线

IT之家 11 月 3 日消息，Netflix 今日宣布推出其 Netflix Games 功能，该功能将允许 Netflix 用户在他们的移动设备上玩游戏。
目前，Netflix Games 已推出安卓版，对 iOS 的支持“正在进行中”。Netflix 表示这只是开始，其目标是建立一个游戏库，为“每个人提供乐趣”。
IT之家了解到，目前上架的游戏包括《怪奇物语：1984》、《怪奇物语 3：游戏》、《Shooting Hoops》、《Card Blast》和《Teeter Up》等。
要想体验 Netflix Games，用户需要：
订阅 Netflix，没有广告、没有额外费用，也没有应用内购。
订阅之后，安卓手机、平板用户将看到一个专门的游戏选项卡，用户可以在其中选择要下载的游戏。
Netflix Games 支持多种语言版本，用户的游戏将默认设置为在 Netflix 个人资料中设置的首选项。如果语言尚不可用，游戏将默认为英语。
Netflix 订阅用户将能够在多个移动设备上使用同一个帐户玩游戏，并且支持设置 PIN 码，限制儿童游玩。
此外，Netflix Games 的游戏将支持离线游玩（需要在线服务的游戏除外）。