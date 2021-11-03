Netflix 网飞推出官方游戏平台：订阅制无广告，安卓版已上线

IT之家 11 月 3 日消息，Netflix 今日宣布推出其 Netflix Games 功能，该功能将允许 Netflix 用户在他们的移动设备上玩游戏。

目前，Netflix Games 已推出安卓版，对 iOS 的支持“正在进行中”。Netflix 表示这只是开始，其目标是建立一个游戏库，为“每个人提供乐趣”。

IT之家了解到，目前上架的游戏包括《怪奇物语：1984》、《怪奇物语 3：游戏》、《Shooting Hoops》、《Card Blast》和《Teeter Up》等。

要想体验 Netflix Games，用户需要：