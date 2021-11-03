雷蛇推出新一代 Pro 系列办公外设套件，全系采用静音设计

IT之家 11 月 3 日消息，雷蛇于今日在官网上线了旗下新一代的 Pro 系列办公外设套件，包括雷蛇 Pro Click Mini 无线鼠标、雷蛇 Pro Type Ultra 三模机械键盘以及雷蛇 Pro Glide 桌面尺寸鼠标垫。

雷蛇 Pro Click Mini 无线鼠标采用灰白配色的紧凑型对称设计，方便使用者将其随身携带，鼠标左侧有两颗侧键，鼠标按键采用 1500 万次寿命的全新 Razer 消音微动且拥有一颗 Razer Hyperscroll 滚轮，支持自由滚动模式和触觉模式两种滚动模式。前者可为用户提供接近于 0 的滚轮阻尼，便于快速浏览长页面，后者为用户提供段落感明确的阻尼刻度感，在日常使用中会有更好的操控性。

鼠标采用 2.4GHz 无线和蓝牙两种连接方式，最多可以连接 4 台设备（2.4GHz 连接 1 台，蓝牙连接 3 台），且无需进行或取消配对，通过按键即可在各设备之间自由切换。

鼠标配有两节 5 号电池仓，且只需一节电池就可为鼠标供给电量，用户也可以满配电池以获得更长的续航时间以及更稳定的鼠标重心。官方宣称在电池仓两节电池满配的情况下，蓝牙 5.0 模式可使用最长 725 小时，2.4GHz 模式可使用最长 465 小时。

雷蛇 Pro Type Ultra 三模机械键盘为灰白配色并为白色灯效设计，键帽采用 ABS 塑料，键盘采用 104 键位布局，且设计了单独的小键盘区域方便用户办公时输入数字，键盘标配人造皮革腕托，使用户长时间使用键盘也不易疲劳。雷蛇 Pro Type Ultra 采用 Razer 自家的消音黄轴且支持 10 键无冲，雷蛇称轴体使用寿命为 8000 万次。

雷蛇 Pro Type Ultra 为一把三模键盘，支持 USB-C 有线连接、蓝牙 5.0 连接以及 2.4GHz 无线连接。在电池续航方面雷蛇表示可在蓝牙 5.0 模式下最多使用 214 小时，在 2.4GHz 模式下最多使用 207 小时（两者测试数据均为未开启键盘背光情况）。键盘底部为常规两段式脚撑，并设置了收纳位用于收纳 2.4GHz 接收器，且该接收器可以与雷蛇 Pro Click Mini 无线鼠标共用，只需使用一个接收器让用户告别使用多个 USB 接收器的连接烦恼。

最后一款为雷蛇 Pro Glide 桌面尺寸鼠标垫，宽大的鼠标垫使用户在使用时不会受到空间的约束。该鼠标垫采用网状编制织物，以确保用户在使用中活的更加精准的定位，且采用了加厚的橡胶底以提高耐用度。

IT之家了解到，雷蛇 Pro Type Ultra 三模机械键盘于今日接受预定，将于 11 月 11 日正式发售，售价 1299 元。另外两款产品现已可以购买，其中雷蛇 Pro Click Mini 无线鼠标售价 699 元，雷蛇 Pro Glide 桌面尺寸鼠标垫售价为 269 元。