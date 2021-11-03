赛睿 Aerox 3 2022 款鼠标白色款发布：有线/无线两款，轻至 59g

IT之家 11 月 3 日消息，据外媒 techpowerup 报道，赛睿今日正式推出了 Aerox 3 2022 款鼠标，新增白色版本。该系列产品采用超轻量设计，外壳大面积打孔，提供有线、无线两款，内置 RGB 灯光。无线/有线鼠标的配置并不相同，但两款产品均次用 100% PTFE 材质大脚贴，搭载具有 IP54 防水级别的金微动，提供 8000 万次寿命。

赛睿 Aerox 3 2022 款无线鼠标支持 2.4GHz、蓝牙双模连接，在鼠标底部拥有切换开关。该产品轻至 68g，续航时间 200 小时。鼠标拥有 Quantum 2.0 双频无线技术，提供低延迟、稳定的连接。该产品搭载 TrueMove Air 光学传感器，提供精确的 1 比 1 追踪能力，拥有 18000CPI、400 IPS、40G 加速度。

此款鼠标的模具采用对称式设计，仅有左侧有两个侧键，鼠标兼顾抓握、趴握。鼠标本体尽管采用镂空设计，但依旧具有一定的防水防尘能力，保证耐久性。此外，鼠标前端有着 Type-C 插口，用于充电。这款产品零售价 109.99 美元（约 703.94 元人民币）。

赛睿 Aerox 3 2022 款有线鼠标轻至 59g，其同样采用对称式设计，拥有防水防尘能力。鼠标搭载 TrueMove Core 传感器，提供 8500CPI、300IPS、35G 加速度。

IT之家了解到，该鼠标尽管为有线设计，但是线材可插拔，方便用户更换并使用定制线材。同时，这种设计提高了鼠标的使用寿命。

赛睿此款鼠标售价 69.99 美元，约合 448 元人民币。