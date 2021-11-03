英国公司推出电动汽车充电宝：手提箱大小，半小时可增加 32 公里续航

IT之家 11 月 3 日消息，今天在格拉斯哥举行的全球气候峰会上，一家名为 ZipCharge 的英国初创公司推出了一款便携式电动汽车充电器，名为 ZipCharge Go。

ZipCharge Go 尺寸很紧凑，大小和形状与一个普通的手提箱差不多，重约 50 磅（约 22.7 千克），内置一个 4kWh（净容量）的电池，可以为电动车提供 7.2 kW 的充电速度。更大的版本后续也将推出，提供高达 8kWh 的净容量。

4kWh 的版本可以在 30 分钟多一点的时间里为电动汽车充满电，增加大约 12 英里（约 19.31 公里）至 20 英里（约 32.19 公里）的续航，具体取决于电动车的效率如何。较大的 8kWh 版本需要大约一个小时才能完全放电，将增加大约 25 至 40 英里（约 64.37 公里）的行驶里程。

ZipCharge Go 可以从任何普通的家用插座充电，可以在任何天气条件下在室外使用，与固定充电站相同。

对于那些担心电动车没电的人来说，ZipCharge Go 能让人更安心一些。其体积小，重量轻，可以放在后备箱。

ZipCharge 称，便携式充电器为目前的充电基础设施增加了一个新的维度，增加了灵活性和便利性，帮助人们转向电动车。

IT之家了解到，ZipCharge Go 不仅仅是一个电动车充电器，其采用了双向交流-直流变频器，实现从电网到设备，以及从设备到电网的双向充电。这使得 ZipCharge Go 可以用来储存价格较低的非高峰期能源，如果需要，可以在高峰期将其卖回给电网。也可以把它作为一个便携式电源库，为电器或工具供电，或者在停电的情况下提供短期应急电源。此外，该充电器还具有地理围栏和设备跟踪功能。

官方没有公布 ZipCharge Go 的具体售价，但是表示可以选择租赁，起租价格为每月 49 英镑（约 428 元人民币）。