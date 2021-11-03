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Backblaze 公布第三季机械硬盘故障率：HGST 依旧保持最低

2021/11/3 15:15:42 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 11 月 3 日消息，海外云存储公司 Backblaze 今日公布了 2021 年第三季机械硬盘故障率数据，涵盖了 HGST、希捷、东芝、西部数据这几大品牌，其中 HGST 归西数所有。

纳入统计的 HDD 涵盖 4TB 至 16TB 多种型号，其中 HGST 的产品当季故障率十分优秀，所有型号均均低于 1%。希捷方面，12TB 的 ST12000NM0007，以及 14TB 的 ST14000NM0138 故障率较高，超过 5%。

东芝仅有一款 4TB 型号硬盘故障率明显高，但是其总数也仅为 97 块。14TB、16TB 的几个型号性能优秀。西部数据仅有两款硬盘纳入统计，故障率均低于 1%。

IT之家了解到，Blackblaze 公布了第三季度表现最佳的几款机械硬盘，包括东芝 16TB、西数 14TB、希捷 10TB、6TB 以及 HGST 4TB、8TB、12TB 款。这家公司长期坚持公布数据中心中机械硬盘的故障率，有很大的参考价值。

此外，官方还公布了 2014 年以来，机械硬盘和固态硬盘生命周期的故障率，可以看出机械硬盘总体来看故障率逐年攀升，而企业级 SSD 故障率一直较低。

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关键词：机械硬盘HDD

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