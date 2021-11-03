消息称三星正在研发 Exynos 1280 SoC，针对低端入门级市场

IT之家 11 月 3 日消息，根据 Twitter 用户 @UniverseIce 的爆料，三星正在研发一款入门级的 Exynos 系列 SoC，目前得知该款 SoC 的型号为 Exynos 1280。

IT之家了解到，该款 SoC 或将采用三星自家 5nm 制程进行研发，并且该款 SoC 将会使用在一些入门级的手机和平板电脑产品中。

现阶段暂时不清楚 Exynos 1280 SoC 的具体参数和实际规格，但外媒 Wccftech 表示根据消息可知，三星目前正在同时开发至少两款 Exynos 系列高端 SoC、一款中端 SoC，以及一款入门级 SoC。此迹象表明在未来用户将看到更多搭载 Exynos 系列 SoC 的三星产品。Wccftech 认为今年三星相比往年已经有更多的新产品采用了自家的 Exynos 系列 SoC，这是一个好的举措，可以让三星对自家产品拥有更强的把控力度，并获得更多的利润。

同时外媒 Wccftech 还表示，与之前已经上市 Exynos 1080 SoC 一样，Exynos 1280 SoC 很有可能不会在三星自家产品中首发，大概率会率先用于其他品牌厂商的产品中。作为参考，之前三星 Exynos 1080 SoC 的首发厂商为国内品牌 vivo，具体机型为 vivo X60 系列。