7.69 万元起，哪吒 V Pro 正式上市，360 周鸿祎：这是全球首款搭载安全卫士的智能汽车

IT之家 11 月 3 日消息，哪吒 V Pro 今天正式发布并且宣布上市，补贴后售 7.69 万元-8.09 万元。

作为哪吒 V 升级版车型，哪吒 V Pro 针对配置及服务进行全方位升级，高配版包括新增 L2 级智能驾驶辅助系统、电池热管理系统并成为首款配备 360 安全保护系统的车型，NEDC 续航里程 401km。

哪吒 V Pro 基本延续哪吒 V 整体造型设计，新增全新 16 英寸铝合金轮圈（轮胎规格为 185/55 R16），还在原有车型基础上增加 L2 级智能驾驶辅助系统所需硬件系统，包括前方单目摄像头、远距毫米波雷达及 12 个超声波雷达。配置方面，新增自动泊车及手机 App 一键式遥控泊车。

哪吒 V Pro 高配车型配备前排无线充电功能，且还拥有全速域自适应巡航、车道保持、车道偏离预警和前方碰撞预警等功能，可实现 L2 级别的驾驶辅助。

哪吒 V Pro 搭载了 14.6 英寸竖置中控液晶屏，拥有 1920x1080 分辨率，色域显示提升 10%，显示效果更清晰。同时还配备高性能 8 核处理器，响应时间变得更为迅速。新车中控屏内支持更多的第三方娱乐 App（抖音、哔哩哔哩、QQ 音乐等）、在线导航（高德地图等）、AI 智能语音交互、V2H 智能家居互联以及终身免费的车联网流量等。

此前，360 公司入股哪吒汽车，哪吒 V Pro 配备 360 安全保护系统，支持清理大师、隐私保护及手机 App 安全加固三项功能，从而使车机系统运行的更流畅，同时避免黑客入侵手机远程操控车辆等状况。安全配置方面，哪吒 V Pro 新增 ESC 车身稳定系统，提升了行车时的安全性及操控表现。

IT之家获悉，车身尺寸方面，哪吒 V Pro 新车长宽高为 4070×1690×1540mm，轴距 2420mm。动力方面，哪吒 V Pro 搭载最大功率 70kW，峰值扭矩 150N.m 的永磁同步电机。并配备容量为 38.54kWh 的三元锂电池，NEDC 续航里程 401km。此外，哪吒 V Pro 还新增 HEPT 3.0 电池热管理系统，拥有高温冷却及低温加热功能。