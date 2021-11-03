NestOS 发布：基于华为欧拉开源系统的云底座操作系统

IT之家 11 月 3 日消息，据 openEuler 发布，NestOS 是一款在欧拉开源社区 Cloud Native SIG 孵化的云底座操作系统，专注于提供最佳的容器主机，大规模下安全的运行容器化工作负载。

Nest 即“巢穴”，作为可以包容 podman（鼹鼠）、iSulad（蚂蚁）、Docker（集装箱）的“巢穴”，NestOS 即化身为可以搭载 iSulad、docker、podman 等基础平台的操作系统。

NestOS 将配置工具 ignition 与 rpm-ostree、OCI 支持、SElinux 强化等技术集成在一起，采用基于双系统分区、容器技术和集群架构的设计思路，可以适应各种不同的基础设施环境，并与 OKD 紧密集成，针对运行 Kubernetes 进行了优化，使系统具备十分便捷的集群组建能力。

NestOS 架构图

NestOS 适用场景

集群规模

NestOS 支持大规模集群部署，分布式应用的数据同步和传输量会随着节点的数量增加而增加，NestOS 可以很好的发挥自动升级，集群管理的特性。同时判断集群是否适用 NestOS 的一个关键依据就是服务是否能够容器化。

面向无状态服务架构

要求系统中的所有服务对单次请求的处理不依赖其他请求。即处理一次请求所需的全部信息，要么都包含在这个请求里，要么可以从外部获取，服务器本身不存储任何信息。

微服务架构

微服务架构是面向无状态服务架构的一种发展形式，提倡更加松耦合的 SOA 方式。这种部署结构与 NestOS 轻量，快速，分布式数据等特性十分吻合，善用 NestOS 的集群化运维能力能够节省不少迁入微服务架构的运维成本。

NestOS 技术特性

容器技术

搭载 iSulad、docker、podman 等主流容器基础平台，克服了由于用户修改系统内容、用户服务对系统组件依赖，以及系统重启时服务中断等种种导致升级过程不可靠的因素，最终以一种轻量级、定制化的操作系统呈现出来。

Ignition

Ignition 是一个与分发无关的配置实用程序，用于安装系统和读取配置文件（JSON 格式）来初始化 NestOS。可配置的组件包括存储和文件系统，systemd 单元和用户等。

NestOS-installer

NestOS-installer 是一个帮助安装 NestOS 的程序，它可以安装操作系统到目标磁盘，可使用 ignition 和首次引导内核参数对其进行自定义。同时可以列出可供下载的 NestOS 镜像并且下载验证各种云平台、虚拟化或者裸机平台的操作系统镜像。

Rpm-ostree

Rpm-ostree 可以看成是 rpm 和 ostree 的合体。一方面提供了基于 rpm 的软件包安装管理方式，另一方面提供了基于 ostree 的操作系统更新升级。每次对系统的更新都像 rpm-ostree 在提交一次“Transaction”，从而确保更新全部成功或全部失败，并允许在更新系统后回滚到更新前的状态。

Zincati

Zincati 是 NestOS 自动更新的代理，它作为 Cincinnati 和 rpm-ostree 的客户端，负责自动更新/重启机器。它支持自动更新代理、用户自定义配置文件和多种更新策略，具有可配置优先级的日志记录。

双系统分区

NestOS 两个分区分别被设置成主动模式和被动模式，并在系统运行期间各司其职。主动分区负责系统运行，被动分区负责系统升级。一旦新版本的操作系统被发布，一个完整的系统文件将被下载至被动分区，并在系统下一次重启时从新版本分区启动，原来的被动分区将切换为主动分区，而之前的主动分区则被切换为被动分区，两个分区扮演的角色将相互对调。同时在系统运行期间系统分区被设置成只读状态，确保了 NestOS 的安全性。

NestOS 项目地址：https://gitee.com/openeuler/NestOS