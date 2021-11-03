海外厂商推出 AMD 4700S 微型电脑：配备 RX550 独显，兼容 Win11

IT之家 11 月 3 日消息，今天，海外厂商 MinisForum 推出了一款非常有趣的产品。这款 miniPC 配备了 AMD 4700S 处理器套件，还拥有 AMD Radeon RX550 显卡，而且接口足够丰富。

据悉，AMD 4700S 套件是一种集处理器、散热器、内存和主板的高度集成环境，可以说除 SSD 外全部件板载，可拓展性基本等于零。外媒称，这款处理器是索尼 PS5 同款 SoC。

AMD 4700S 处理器拥有 8 核 16 线程，采用 7nm“Zen 2”架构，L1 缓存 512KB，L2 缓存 4MB，L3 缓存 8MB，最高可提至 4.0GHz。

IT之家了解到，这款迷你 PC 型号为 CR50，长 205 毫米，宽 192 毫米，高 86 毫米，板载 16GB GPDDR6 内存，256GB/512GB 存储，而且 2.5 英寸 SATA SSD 是自行选配的。

这款 PC 提供多种接口，包括 1 个千兆网口、1 个 HDMI（4096×[email protected]）、1 个 DVI-D（2560*[email protected]）、1 个 LINE-IN、1 个 MIC-IN、USB3.2×3 (Gen2)、USB3.2×1 (Gen1) 和 USB2.0×4，预装 Windows 10 专业版，可升级到 Windows 11。

据悉，CR50 将于 11 月 3 日上市，16+0GB 版本 679 美元（约 4345.6 元人民币），16+256GB 版本 729 美元（约 4665.6 元人民币），16+512GB 版本 759 美元（约 4857.6 元人民币）。