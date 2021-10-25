英特尔 i5-12600K CPU-Z 测试：超过 i9-11900K 和 AMD R5 5600X

IT之家 10 月 25 日消息，英特尔即将推出的 Alder Lake 系列 CPU 最近开始大规模泄漏。例如此前出现了 i5-12400 和 i9-12900K 的基准测试成绩。现在主流级的 i5 新品进一步曝光。

爆料者 @9550pro 和 @TUM_APISAK 现公布了英特尔 12 代酷睿 i5-12600K 处理器的 CPU-Z 测试结果截图，测试平台不详，结果显示这款处理器性能相当惊人。

在 CPU-Z 单线程基准中，酷睿 i5-12600K 分别比酷睿 i9-11900K 和 AMD Ryzen 5 5600X 快 5.6% 和 16%；在多线程段中，它比 8C16T 的 11900K （2.8%） 快一点，比 6C12T 的 Ryzen 5 5600X 快 49%，超出大多数人的想象。

外媒表示，这款 300 美元的处理器表现堪比此前一块 600 美元的芯片，对于主流 PC 游戏玩家和内容创作者来说相当不错。

IT之家了解到，酷睿 i5-12600K 将配备 6 个性能大核和 4 个高效小核，仅有前者将支持超线程，因此共有 10 核 16 线程，基准频率应为 3.4-3.6GHz，睿频之后可达近 5GHz，拥有 20MB 三缓，PL1 功率 （TDP） 为 125W，PL2 为 228W，。

英特尔将于 11 月 4 日推出其第 12 代酷睿 CPU 系列，i5-12600K 目前定价未知，但预计超过锐龙 5 系列太多。