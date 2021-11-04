特斯拉叫停“0 首付”：上线仅 3 天，因导致订单量激增

IT之家 11 月 4 日消息，11 月 1 日，特斯拉官网上线了全新的金融产品，消费者可以通过零首付的特斯拉融资租赁模式购买车辆。但据北京商报，仅上线 3 天，特斯拉 0 首付融资方案即出现变动。

11 月 4 日，特斯拉（中国）官网显示，11 月 1 日上线的融资租赁方案中，0 首付选项已经取消，最低首付调整为 10%。

对此特斯拉方面表示，0 首付导致订单量激增，担心影响交付周期，给用户造成不好的体验，因而暂时调整。

据财经网汽车报道，一位特斯拉融资租赁客服人员表示，今日刚接到通知，已经取消 0 首付改为 10% 首付，原因为此前 0 首付订单激增导致交车时间增长，为保证用户交车时间，目前下线 0 首付改为最低 10% 首付，但之前订车锁定 0 首付的用户不受影响。

按照方案规划，通过特斯拉自营融资租赁购车，0 首付起，1 至 5 年租赁期限灵活选择，每月分期支付租金并使用车辆，租赁期满后依约获得车辆所有权。

假如车主计划购入原价 276,000 元的 Model Y 标准续航版，计划分期五年，如果选择标准融资租赁方案，可首付 0 元，月付 5,520 元，如果选择弹性融资租赁方案，可首付 55,200 元, 月付 3,272 元（不含尾款），还款灵活，支持随时提前还款。