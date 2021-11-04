将全球变暖幅度控制在 1.5 ℃ 以内，盖茨表示怀疑：太难

11 月 4 日消息，据外媒报道，2015 年，巴黎气候变化大会通过了《巴黎协定》，其目标是“与工业化前的水平相比，将全球气温上升水平控制在远低于 2 摄氏度、最好是 1.5 摄氏度以内”。

然而，对于能否实现这个目标，微软联合创始人比尔・盖茨 (Bill Gates) 却表示了怀疑。在英国格拉斯哥举行的 COP26 气候变化峰会上，盖茨发表评论称：“可以说，这一切都与控制气温上升有关。将气温上升控制在 2.5 摄氏度以内比 3 摄氏度更好，控制在 2 摄氏度内肯定要比 2.5 摄氏度要好，但要限制在 1.5 摄氏度内将非常困难，我怀疑我们能否做到这一点。”

当地时间 10 月 31 日上午，G20 领导人峰会在意大利罗马落下帷幕。在当天发表的峰会公报中 G20 国家共同呼吁采取“有意义和有效的”行动，将全球变暖限制在 1.5 摄氏度以内。“我们认识到，1.5 摄氏度升温的气候变化影响远远低于 2 摄氏度。而将 1.5 摄氏度保持在可以达到的范围内，需要所有国家采取有意义和有效的行动和承诺。”公报说。

评论称将全球气温上升水平控制在 1.5 摄氏度是个关键目标，因为超过这一水平，所谓的“临界点”就会更有可能出现。临界点指的是气候系统发生不可逆转的变化，到促使全球进一步变暖。

盖茨还表示：“人类在应对气候变化方面所取得的成就前所未见。如今的人类要富裕得多，掌握的知识也要丰富得多，我们确实拥有使我们能够实现上述目标的数字工具。”

盖茨进一步阐述了自己的观点，他说：“太阳能电池板曾经非常昂贵，而现在它们变得很便宜，我们需要在其他六项技术上做到这一点，包括锂离子电池。”

盖茨在谈到绿色钢铁、廉价氢气和海上风能时说，这些技术都将需要大量的资金支持，而且“创新的道路很多”。他补充说，这种创新必须尽快实现。

当被问及英国应对气候问题取得的成果时，盖茨给予了赞扬。他说：“实际上，英国堪称典范。英国以前大量使用煤炭，但其实现煤炭排放量为零已经有一段时间了。”

他表示：“我承认，当英国将气候部门和商业部门合并时，我感到很担心。”2016 年，英国政府将能源和气候变化部与商业、创新和技能部合并。

盖茨继续称：“我想，应对气候变化会因此而迷失吗？事实上，正确的事情发生了，这更多地是以商业为导向的，拥有分析思维的人与了解气候的人走到了一起。我认为，这就是英国在这方面取得进展的原因。”