苹果将能够在芯片设计阶段评估 Apple Silicon 对环境的影响

IT之家 10 月 29 日消息，据 9to5 Mac 报道，由于在一项新的研究计划中发挥了主导作用，苹果公司今后将能够在芯片设计的早期阶段评估 Apple Silicon 的环境影响。

该计划很可能有助于实现苹果公司提出的到 2030 年实现 100% 碳中和的环境目标。

一个鲜为人知的事实是，正如康奈尔大学的一项研究发现的那样，制造一个芯片的碳足迹大于它在整个使用周期内所消耗的所有能源的足迹。

“大体上，碳排放有两个来源：操作性能源消耗，以及硬件制造和基础设施。尽管由于算法、软件和硬件的创新提高了性能和功率效率，前者的碳排放正在减少，但计算机系统的整体碳足迹仍在继续增长。这项工作量化了计算机系统的碳排放，表明与现代移动和数据中心设备相关的大部分排放来自硬件制造和基础设施。因此，我们概述了将计算系统的环境影响降至最低的未来方向。”

IT之家获悉，研发机构微电子研究中心（IMEC）已经创建了一个研究项目，专门用来帮助公司了解在芯片设计过程中的早期阶段所做的决定对环境的影响。

“苹果公司已经加入了 IMEC 全新的可持续半导体技术和系统（SSTS）研究项目。 SSTS 项目是第一个召集整个集成电路价值链上的利益相关者来预测在芯片技术定义阶段所做选择的环境影响的计划。 利用具体可靠的模型和详细的（碳）足迹分析，该计划将帮助集成电路制造行业减少其生态足迹--作为全球对抗气候变化、资源枯竭和污染的一部分。”

据 VentureBeat 报道，IMEC 相信苹果的支持将产生滚雪球效应，因为其他芯片设计者和制造者也会支持这一倡议。

“公司意识到，只有他们的整个供应链跟上，他们才能实现碳中和。因此，这就是我们今天想和苹果一起创造的雪球效应。[我们] 想呼吁整个半导体价值链不要站在一边，而是作为一个整体行动起来，与我们一起削减整个半导体行业的生态足迹。”

这并不是苹果公司本周加入的唯一倡议：它还与其他科技巨头合作，促进工作场所的多样性。