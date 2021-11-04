华为举行军团组建成立大会，任正非：和平是打出来的

IT之家 11 月 4 日消息，11 月 3 日晚，华为心声社区上传了《没有退路就是胜利之路 —— 军团组建成立大会》的视频。视频介绍称，2021 年 10 月 29 日，华为公司在松山湖园区举行军团组建成立大会，任正非和公司领导为来自煤矿军团、智慧公路军团、海关和港口军团、智能光伏军团和数据中心能源军团的 300 余名将士壮行。各军团集结完毕，接受公司领导的授旗，整装待发，在公司发展的关键时期，担负起冲锋突围的重任。

这也是继今年 4 月首次成立煤矿军团后，华为再次组建军团组织，目前该组织和华为三大业务运营商 BG、企业 BG、消费 BG 等属于同一个级别，华为军团组织由华为创始人任正非亲自制定并督导。

任正非在现场讲话称：“我认为，和平是打出来的。我们要用艰苦奋斗，英勇牺牲，打出一个未来 30 年的和平环境，让任何人都不敢再欺负我们。我们在为自己，也在为国家。为国舍命，日月同光；凤凰涅槃，人天共仰。历史会记住你们的，等我们同饮庆功酒那一天，于无声处听惊雷。”

IT之家了解到，任正非曾表示，“军团”模式来自美国互联网公司谷歌，是把基础研究的科学家、技术专家、产品专家、工程专家、销售专家、交付与服务专家全都汇聚在一个部门，把业务颗粒化，缩短产品进步的周期。

在今年 3 月，华为首次成立煤矿军团，之后华为复制“军团”模式进入四个领域数字化。10 月 11 日，华为发文，正式成立海关和港口军团、智慧公路军团、数据中心能源军团和智能光伏军团。