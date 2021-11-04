新华社：元宇宙是整合区块链等多种新技术产生的新型互联网应用和社会形态

IT之家 11 月 4 日消息，今年以来，元宇宙成为科技圈和资本圈大热的话题。腾讯、字节跳动、网易、莉莉丝、米哈游等大厂纷纷进入相关领域，国外微软、英伟达等科技公司也均已布局。

随着国外著名社交网站 FaceBook（脸书）上周郑重宣布改名为 Meta（元），并“全面转型成元宇宙公司”，从而将这一概念推到了一个热度新高点。

大家对于“元宇宙”可能还有些陌生。简单来讲，这个词译自英文“Metaverse”，即 Meta （意即“超越”、“元”）和 verse （意即“宇宙 universe”）两个词合成，而这一概念最早出现在 1992 年美国作家尼尔・斯蒂芬森的科幻小说《雪崩》中，目前“元宇宙”并没有一个公认的权威定义。

维基百科释义，元宇宙是一种虚构世界，或称为形上宇宙、元界、超感空间、虚空间，通常被用来描述未来互联网虚拟环境的概念，于共享、持久的虚拟现实组成一个可感知的虚拟宇宙，此合成环境包含对象、常驻用户与其交互关系，并存在于虚拟定义的时间中。旨在提供连接用户长时间登录和交互。

此外，新华社今日也发布了多篇关于元宇宙的文章，援引多名受访人士的话提出，元宇宙作为虚拟世界和现实世界融合的载体，蕴含社交、内容、游戏、办公等场景变革的巨大机遇。

清华大学新闻与传播学院教授沈阳认为，元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和编辑。 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副研究员左鹏飞认为，元宇宙热背后有着深刻的经济社会原因 —— 移动互联网红利已经到顶并开始消退，元宇宙作为虚拟世界和现实世界融合的载体，蕴含着社交、内容、游戏、办公等场景变革的巨大机遇，传统数字科技企业和新兴初创企业都想抓住未来赛道机遇。 清华大学新媒体研究中心近期发布的《2020-2021 元宇宙发展研究报告》认为，2020 年是人类社会虚拟化的临界点，为 2021 年成为元宇宙元年做了铺垫。一方面疫情加速了社会虚拟化，在新冠肺炎疫情防控措施下，全社会上网时长大幅增长，“宅经济”快速发展；另一方面，线上生活由原先短时期的例外状态成为常态，由现实世界的补充变成了与现实世界的平行世界，人类现实生活开始大规模向虚拟世界迁移，人类成为现实与数字的“两栖物种”。

不管怎么样，“元宇宙”已经出现在我们眼前，只是目前受制于技术的局限性还无法实现将预期的场景完美地实现，但它的前景确实足够诱人，如彭博行业研究报告预计元宇宙将在 2024 年达到 8000 亿美元市场规模，普华永道预计元宇宙市场规模在 2030 年将达到 1.5 万亿美元。

IT之家了解到，当前元宇宙产业整体上还处于早期阶段，从算力条件、网络技术、扩展现实等现状来看，业界人士称相关产业预计还需要 10 至 20 年的发展时间。