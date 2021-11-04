微软总裁布拉德・史密斯：科技必须合规，元宇宙概念应避免炒作

北京时间 11 月 4 日早间消息，微软总裁布拉德・史密斯（Brad Smith）周三在接受采访时表示，科技行业需要配合监管机构，认真对待政府部门和民众的关切，还表示元宇宙概念应该避免炒作。

史密斯说：“科技将需要关注一些具体的想法，甚至做出妥协。这样我们才可以相互配合，建设通用的平台，与过去一段时间的整个互联网相比更好地保护用户。”

在参加葡萄牙里斯本的 Web Summit 会议期间，他表示，不确定科技行业是否已经开始努力解决这些问题，但这是未来 10 年中科技行业肯定需要去做的。

史密斯警告称，对于监管机构的措施，科技公司不能仅仅是口头上支持，而实际上采取抗拒的态度。“政府部门会看到这点，而这将会对整个行业不利。我们需要更加认清现实。”

苹果近期发起行动，反对欧盟“数字市场法案”中的一项条款。该条款要求苹果允许用户从 App Store 以外安装软件。史密斯此次没有具体提到苹果的这项行动。

上周，Facebook 宣布公司更名为 Meta。前一天，微软也在博客中公布了与元宇宙相关的项目。元宇宙是一个将数字世界与现实世界相融合的概念。史密斯此次表示，应该防止围绕元宇宙的炒作。

“所有人都在谈论元宇宙，就好像我们正在进入一个全新的天地。”史密斯说，“这并不像是人去世后上天堂。我们都将生活在现实世界中，与他人在一起。”他呼吁，元宇宙的发展需要更多的合作和互操作性。

Facebook 已经拥有近 30 亿用户，但过去几年商业行为受到了强烈的批评。在这样的情况，该公司改名为 Meta，以专注于发展“元宇宙”。元宇宙提供了共享的虚拟环境，被认为是移动互联网的未来形态。

史密斯说：“我认为，元宇宙将会非常庞大并且相当重要。我们必须确保元宇宙的隐私保护和数字安全能力，并防止假信息和舆论操纵。有很多事情需要厘清。”

过去多年，人们曾多次对新的技术愿景表现出强烈的兴趣。史密斯指出，重要的是不要让炒作掩盖更长期的技术趋势。

元宇宙的早期支持者也批评 Facebook，认为该公司盗用了一个不属于其自身的概念进行品牌升级，以转移外界的批评。而史密斯表示，Facebook、微软、谷歌和苹果等大型科技公司都可能会开发自己版本的元宇宙。“所有人都会参与进来。”