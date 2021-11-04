小米 MIUI 12.5 开发版上线全局小窗

IT之家 11 月 4 日消息，据IT之家网友 @拾年花开 投稿称，小米 MIUI 12.5 开发版已上线全局小窗功能，可在全部场景中开启。

据悉，全局小窗完善了 MIUI 小窗呼出不便的问题，支持自由控制左右呼出，用户还可以自定义小窗应用顺序。

IT之家了解到，没有开发版内测权限的也可以抢先体验该功能，下载安装最新开发版内测的手机管家，开启入口如下：设置-特色功能-视频工具-智能工具箱-全部场景中开启。