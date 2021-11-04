卢伟冰：今年没有 Redmi K40S，直接准备 K50

IT之家 11 月 4 日消息，小米此前在海外推出了新款小米 11T 系列机型，采用 120W 快充 +5000mAh 电池，许多网友猜测 小米会将这款手机带到国内，并冠以 Redmi K40S 的名称。

值得一提的是，此前小米公司 Redmi 产品总监王腾还表示：因为今年缺芯，Redmi K40S 正在难产中。这无疑是给了广大米粉朋友们以信息和期待。

感谢IT之家网友热心线索投递，小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理 @卢伟冰 在与米粉互动时透露，今年没有 Redmi K40S，Redmi 后续不会发布 Redmi K40S，而新一代的 Redmi 旗舰 K50 正在路上。

此外，数码博主 @数码闲聊站 也透露，小米 11T 系列国行版至今没有消息，不如期待一下小米和红米的几款骁龙 870 新机，而且尺寸核配置升级也很明显，他还预计小米集团接下来将会主要集中在小米 12 系列和 Redmi K50 系列中。

IT之家曾报道，小米 11T 系列已在海外发布，全系采用华星光电 AMOLED 屏，其中小米 11T Pro 采用 6.67 英寸直屏，120Hz 刷新率，搭载骁龙 888 处理器 + LPDDR5+UFS3.1，后置 1 亿像素主摄 + 8MP 超广角 + 5MP 长焦微距，前置 16MP 镜头，拥有哈曼卡顿双扬声器，内置 5000mAh 电池，支持 120W 快充，厚重 8.8mm/204g，8GB+128GB 版本 649 欧元起。

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