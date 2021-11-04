小米米兔儿童学习手表 5Pro 发布：3D 楼层定位/NFC，1199 起

IT之家 11 月 4 日消息，今日小米正式发布了米兔儿童学习手表 5Pro。这款产品作为该品牌的旗舰型号，搭载双摄像头，支持 NFC、3D 楼层定位等功能，售价 1299 元。产品将于今晚 8 时开启预售，首发价格 1199 元。

该产品搭载 1.78 英寸视网膜全面屏，分辨率 448×368，像素密度 326ppi。屏幕表面覆盖康宁大猩猩三代玻璃，具有类金刚石镀膜工艺，抗划能力强。产品配备 1GB 内存 + 8GB 存储空间，支持多种教辅类应用。手表内置小爱同学，支持百科问答、米家智能互联等功能。

该产品采用方形表盘设计，外观简洁。产品支持心率监测功能，提供多种运动模式。手表屏幕采用水滴全面屏，前置 500 万像素摄像头，顶部配备 1300 万像素主摄。手表内置 PPG 心率传感器，在运动过程中持续监测，在心率过高时提供预警。手表专门为儿童定制多种运动模式，支持跳绳、室外跑、户外骑行、健走等。官方表示，轮滑、登山、仰卧起坐等多种运动模式，会在后续持续提供。

功能方面，手表支持手微信、QQ，支持语音聊天以及视频通话功能。此外，家长端支持通过米兔 App 禁用微信和 QQ 功能。

定位方面，手表支持 GPS + 北斗 + 基站等定位功能，支持全国 5000 + 大型商场、高铁站、飞机场室内定位。手表还具备陀螺仪、重力感应、地磁、气压计等；在视频通话时，家长通过主摄像头看清孩子周围的环境，做出位置判定。

IT之家了解到，米兔儿童学习手表 5Pro 其它功能如下：