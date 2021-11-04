Counterpoint：9 月苹果 iPhone 销量重返欧洲第二，在欧洲有望创历史新高

IT之家 11 月 4 日消息，研究机构 Counterpoint 于 11 月 3 日发布了 2021 年第三季度欧洲智能手机销量数据。报告显示，第三季度小米手机的销量依旧排名第二，市场份额 23.6%；三星依旧领先，份额达到了 30.4%。苹果 iPhone 手机尽管第三季度销量排名第三，但是在 9 月当月超过小米。Counterpoint 预计，苹果第四季度在欧洲市场的销量，有望创历史新高。

统计数据显示，第三季度欧洲市场排名第四的手机厂商为 OPPO，realme 增长迅速，凭借 2.4% 的市场份额位居第五名；另一家中国厂商 vivo 这一季相比去年有了 238% 的增长，市场份额 1.8%。

Counterpoint 表示，小米手机 9 月份在欧洲市场销量下滑的原因是芯片短缺，因此被苹果反超。苹果于 9 月发布了全新的 iPhone 13/Pro 系列手机，只要货源充足，第四季度在欧洲市场的表现将会十分亮眼，销量超过 iPhone 12 创下历史新高。

IT之家获悉，研究机构还表示，三星的市场占比已经从去年同期的 35.8% 下降了很多，尽管其推出了 Galaxy Z Flip3/Fold3 折叠屏手机，但是预计其在欧洲市场的表现将不会继续增长。