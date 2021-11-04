2699 元/8+256G，Redmi Note 11 潮流限定版上架并公布购买方式

IT之家 11 月 4 日消息，今日小米 Redmi Note 11 潮流限定版手机正式上架小米商城开启预约。这款手机基于 Redmi Note 11 Pro+ 顶配型号打造，由王一博代言。手机内置 8GB+256GB 存储，搭载联发科天玑 920 SoC，售价 2699 元。

小米公布了这款手机的购买方式，包括整点开抢、晒创意、晒照片等多种方式。

Redmi Note 11 潮流限定版定于 2021 年 11 月 11 日 10:00 首次开售，但是用户可以提前获得购买资格，确保顺利拿到新品。具体来看，11 月 5 日至 11 月 11 日，每天 12 时、18 时整点可以到小米商城 App 抢购买资格，在小米商城搜索“YIBO”关键字即可参与。

小米还表示，在新品体验官栏目中也可以抽签获取购买资格。此外，用户为小米产品设计全息悬浮图案，或者晒生活中的酷炫光影效果，或者在小米商城中使用米金兑换，同样可以获得购买资格。具体参与方式，需要到小米商城 App 中活动页面进行。

IT之家了解到，Redmi Note 11 潮流限定版后盖采用了“全息悬浮工艺”，玻璃后盖底部具有两层膜片，上层是微图文，下层是微透镜。光线先穿过微图文层，到达微透镜，经过折射后再放大 150 倍，然后在平面上空 7mm 的地方形成 Redmi Logo。

这款手机内置 4500mAh 电池，支持满血版 120W 快充，15 分钟即可充满。手机支持 Wi-Fi 6 以及蓝牙 5.2，配备 3.5mm 耳机孔、NFC 以及 X 轴线性马达。

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