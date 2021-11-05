Netflix 拒绝向韩国 ISP 付费，但答应让本土制作商分享《鱿鱼游戏》利润

北京时间 11 月 5 日早间消息，据报道，美国网络视频巨头 Netflix 和韩国宽带服务商之间产生了经济纠纷。一位 Netflix 高管日前明确了公司在网络带宽使用费上的立场，称不会向韩国 ISP（互联网服务提供商）支付自家视频服务导致的数据流量费用。

之前针对上述分歧，韩国一些议员们表示，将推动制定新法律，要求 Netflix 这样的互联网内容提供商向韩国本土宽带公司付费。目前，只有 Naver、Kakao 在内的本土互联网公司这么干，不过全球互联网巨头中也有 Facebook 支付这一费用。

最近，Netflix 负责公共政策事务的副总裁迪恩・高飞德（Dean Garfield）抵达韩国，希望解决有关网络使用费的纠纷。本周，高飞德和韩国政府官员和立法者进行了一系列会谈。导致高飞德此行的一个原因是韩国总统文在寅最近也谈到了 Netflix 的网络使用费问题，文在寅呼吁该公司承担更多的责任。

高飞德表示，Netflix 不会向宽带公司支付网络使用费，但是考虑到韩国目前的舆论环境，Netflix 愿意和韩国本土影视制作公司共同分享平台本土热播剧《鱿鱼游戏》所产生的利润。

在周四的一个记者招待会上，高飞德表示，《鱿鱼游戏》的成功让 Netflix 感到很兴奋，本公司有责任让所有参与内容制作的机构分享成功，Netflix 下一步计划拿出分享成功的实际行动。

据报道，除了和宽带公司之间的分歧之外，Netflix 和韩国的影视内容制作机构也产生了另外一个纠纷。Netflix 对于其投资的影视作品拥有版权，因此制作公司在分享利润方面受到严格限制，哪怕是像《鱿鱼游戏》那样成为全球性的火爆剧。

OCA 解决方案

在给本地宽带网络带来巨大数据流量负担方面，Netflix 强调了所谓“开放连接应用”（OCA）的解决方案。最近，韩国一家宽带公司要求 Netflix 为使用本公司网络付费，原因是《鱿鱼游戏》等节目的火爆，给网络带来了巨大的压力。

高飞德表示：“我们完全认同这一理念，即互联网生态系统和宽带网络，属于我们社会责任的一部分。”

Netflix 推出的 OCA 可以实现影视内容的本地化播出，给消费者带来更好的视频质量，并且减少对于宽带网络的数据压力。对于合作宽带公司，Netflix 的 OCA 系统提供免费使用。

高飞德介绍说，公司在全世界设立了 1.4 万个 OCA 系统，全球 140 多个国家地区的 1000 多家宽带公司在使用 OCA，这一系统减少了 95% 的视频数据流量。高飞德还表示，Netflix 另外一名高管将会在未来几个星期抵达首尔，向韩国业界介绍 OCA 系统。

目前，和韩国本土最近的 OCA 系统设置在日本。不过韩国宽带公司指出，即使 Netflix 在韩国设立 OCA，他们依然要对消费者访问 OCA 系统承担运营成本。宽带商指出，和 Netflix 直接支付网络使用费相比，OCA 只不过是一个更便宜的替代性解决方案。

本月晚些时候，美国影视娱乐巨头迪士尼也将在韩国市场推出网络视频服务，迪士尼将采用和 Netflix 不同的内容分发网络，并且将会向韩国宽带公司付费。

之前，韩国“SK 宽带公司”将 Netflix 告上法庭，要求该公司为使用本公司网络支付费用。更早之前的六月份，Netflix 希望向一家法庭证明没有义务因为使用了 SK 宽带公司的网络而付费，但是遭到法庭驳回，随后 Netflix 提出了上诉。

高飞德周四表示，希望能够和 SK 宽带公司进行会谈，讨论网络创新问题，SK 宽带对此表示欢迎。该公司一名官员表示，他们希望 Netflix 能够承担更大的企业责任，推动韩国本土影视内容在该平台的播出。