预计天气状况恶劣，SpaceX 载人发射任务再延期

11 月 5 日消息，美国宇航局（NASA）于当地时间周四证实，由于预计未来几天天气情况恶劣，SpaceX 为该机构进行的第三次商业宇航员发射任务 Crew-3 将再次延期。

NASA 和 SpaceX 已经决定将 Crew-3 任务的发射时间从美国东部时间 11 月 6 日（北京时间 11 月 7 日）推迟至 11 月 8 日（北京时间 9 日），这次任务将把四名宇航员送往国际空间站。

同时，NASA 和 SpaceX 现在也在考虑，是否将执行第二次商业宇航员发射任务 Crew-2 的四名宇航员首先带回地球，然后再将 Crew-3 机组人员送入太空。

SpaceX 的载人龙飞船和猎鹰 9 号火箭原定于美国东部时间 10 月 31 日从 NASA 肯尼迪航天中心第 39A 发射台升空。但在机组人员登机之前，NASA 宣布将发射推迟 72 小时，理由是火箭飞行途中天气条件恶劣。

随后，Crew-3 的一名机组人员突发健康问题，迫使 NASA 将发射时间推迟到 11 月 6 日晚上 11 点 36 分。然而，据位于卡纳维拉尔角的美国太空军第 45 太空联队预报称，整个周末的天气状况看起来都相当糟糕，这迫使 NASA 再次决定延期发射。

NASA 和 SpaceX 正在重新考虑他们的 Crew-3 发射和 Crew-2 返程计划。NASA 官员称：“由于发射和回收行动都面临恶劣天气条件影响，任务团队目前正在考虑是否在发射 Crew-3 前让 Crew-2 从国际空间站返回。”

目前 Crew-2 机组人员正驻留在国际空间站上，四名宇航员包括来自 NASA 的谢恩・金布罗 (Shane Kimbough) 和梅根・麦克阿瑟 (Megan McArthur)、欧洲航天局宇航员托马斯・佩斯奎特（Thomas Pesquet）以及日本宇宙航空研究开发机构的星出彰彦（Akihiko Hoshide）。

按照原定计划，如果 Crew-3 的 NASA 宇航员拉贾・查里 (Raja Chari)、汤姆・马什伯恩 (Tom Marshburn)、凯拉・巴伦（Kayla Barron）以及欧洲航天局宇航员马蒂亚斯・毛雷尔（Matthias Maurer）能在 10 月 31 日发射，Crew-2 机组人员会在 4 日返回地球。

最初 Crew-3 被推迟到 11 月 3 日发射，Crew-2 最早返航时间定在 11 月 7 日。然而，天气是决定每次任务何时起飞或返回的最重要因素之一。

4 月份发射的 Crew-2 现在时间有点儿紧张，因为其搭乘的载人龙飞船预计在太空停留大约 210 天，即 7 个月。随着最后期限的临近，天气看起来依然很糟糕，NASA 可能会决定首先将 Crew-2 机组人员带回地球。

NASA 商业宇航员项目经理史蒂夫・斯蒂克 (Steve Stich) 在博客中说：“这些都是动态而复杂的决定，每天都在变化。11 月份的天气可能特别具有挑战性，所以我们的目标是以最高任务保障和安全概率推进计划。”

现在，Crew-2 最早可以返航的时间是 11 月 7 日，而 Crew-3 最早可能发射的时间是 11 月 8 日。NASA 表示，该机构将继续监测天气状况，以确定未来几天的最佳行动时间。NASA 官员说，Crew-3 发病宇航员的健康问题预计将在发射之前得到解决。