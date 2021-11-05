微软 Edge 浏览器新增“Citations”功能，论文引用文献更方便

IT之家 11 月 5 日消息，微软 Edge 浏览器近日在 Canary 和 Dev 频道推出了名为“Citations（引文）”的功能，主要是面向学生和研究人员。

根据微软官方的介绍，在研究项目时，学生通常从在线搜索开始。他们在互联网上搜索统计数据、数据和其他信息，以制作和完善论文。理想情况下，学生在研究过程中找到他们的来源时进行引用。然而，引用研究资料是很多学生头疼的一件事：管理大量的研究参考文献和来源并非易事，更不用说将它们改成适当的引文格式，如 APA、MLA 和 Chicago。

而 Edge 浏览器中的“Citations”功能为学生提供了一种更好的方式来管理和生成引文。当用户在“集锦”中添加文献后，Edge 浏览器会自动生成引文供用户使用。

用户需要点击“集锦”中右上角的三点，然后选择合适的格式，之后就可以点击文献的引号图标来查看引文。引号图标会打开引文窗口，用户可以在其中修改格式。

IT之家了解到，Edge 浏览器 Canary 和 Dev 频道的 95 版本及以上可以使用该功能，目前支持自动提取和创建引文的学术网站和研究期刊数量还比较有限，将来可能会进行扩充。对于不受支持的网站，用户也可以手动添加所需信息以生成引文。