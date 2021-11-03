微软 Win11 存在文件资源管理器/上下文菜单性能缓慢 Bug

IT之家 11 月 3 日消息，据 Windows Latest 报道，微软 Windows 11 正式版于 10 月 5 日开始推出，它带有几个已知的问题，主要与打印服务有关。

正如此前所报道的那样，微软已经确认并提供了对运行最新版本 Windows 11 的 AMD PC 设备上遇到的性能问题的修复。此外，微软还确认了关于 Explorer.exe（文件资源管理器）造成的高内存使用率的报告。

事实证明，Windows 11 还有另一个 Bug，使得上下文菜单的性能变慢。这个 Bug 似乎与对文件资源管理器和上下文菜单所做的修改有关 —— 好消息是，微软已经开发了一个修复程序，目前正在面内测人员进行测试。

上下文菜单缓慢

在 Windows 10 和更早的版本中，上下文菜单可能超长，它影响了平台的整体性能。上下文菜单中有大量的选项，但大多数用户从来没有使用过，而且可能会出现性能问题，因为上下文菜单中的选项是从资源管理器内部运行的。

微软为 Windows 11 创建了新的上下文菜单体验，最重要的或经常使用的选项现在以按钮的形式出现在菜单的顶部。然而，Windows 11 的新上下文菜单有其自身的缺陷，微软也意识到了性能的下降。

“在大多数情况下有 1/2 秒的延迟，但有时你可以看到它开始打开，然后闪烁，因为它必须重新调整大小以反映选项。”一个用户在反馈中心解释了新上下文菜单的问题。 “打开上下文菜单的速度很慢，而且在它打开之后，大约有一半的项目被卡住‘加载’几秒钟。即使是有两倍多的菜单项目的旧菜单，它至少可以立即加载，”另一位用户指出。

现代的上下文菜单，在触摸设备上运行得非常好，但有一个 Bug，当你在桌面或资源管理器上的任何地方点击右键时，会导致延迟。这种延迟在低端设备上更明显，一些用户通过重启 Explorer.exe 来解决这个问题。

IT之家获悉，微软已经确认，它正在为上下文菜单进行性能改进，Windows 11 Build 22478 包括将改善上下文菜单启动性能的改变。

文件资源管理器的性能问题

文件资源管理器在 Windows 11 上采用了全新的设计，它还配备了新的命令栏，当你打开资源管理器时会出现新的标题或操作栏。

命令栏类似于功能区菜单，它包含你的自定义设置/选项。

在这个版本中，微软还做了一些改变，以提高 explorer.exe 的可靠性，并减少使用文件资源管理器时的崩溃。一个在使用桌面弹出上下文菜单时可能使 explorer.exe 崩溃的 Bug 正在得到修复，另一个在解除桌面弹窗时发生的崩溃 Bug 也将被修复。

这些错误 Bug 的修复和改进应该会在今年晚些时候或明年年初进入生产渠道。