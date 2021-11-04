反向操作，Start11 v1.0 工具发布：Win10 可使用“Win11 风格任务栏和开始菜单”

IT之家 11 月 4 日消息，据 Neowin 报道，软件开发商 Stardock 今天发布了 Start11 1.0 版本，这是一款允许用户定制 Windows“开始”菜单和任务栏的程序。与以前版本的 StartX 产品一样，Start11 允许用户恢复“开始”菜单，使其像以前版本的 Windows 一样，并定制和增强其功能。

" 自从微软首次宣布 Windows 11 以来，我们一直在努力为新的操作系统优化 Start11 。我们让用户轻松地定制他们的 PC 体验的几乎每一个细节，包括能够从几个新的开始菜单布局中进行选择，并重新定位任务栏，以及其他许多事情。”Stardock 表示。

Start11 是为 Windows 11 和 Windows 10 系统设计的，并装载了旨在使 Windows 更加个性化和高效的功能。它支持将“开始”菜单按钮移到中间或左边，调整任务栏大小，重新排列快速访问快捷方式列表，网格间距选项，增强经典和现代搜索体验，恢复任务栏上下文菜单等。Start11 还与 Stardock 的 Fences 应用完全整合。

对于想要个性化“开始”菜单的用户，Start11 提供了强大的定制选项，从审美到功能。该软件可以实现增强的 Windows 10 和 Windows 11 风格的“开始”菜单，比如紧凑的 Windows 7 设计，经典菜单可选 Windows 11 风格，以及允许你配置个性化“开始”菜单的额外设置。

新的用户界面被设计为支持额外的“开始”菜单增强功能，将支持扩展到一系列新的“开始”菜单理念，如界面、极简主义和企业客户的功能。虽然 Start11 确实恢复了以前版本的“开始”菜单，如 Start8 和 Start10，但它现在提供了强大的选项来创建真正的个性化体验。

下面是更新内容

在 Windows 10 上将“开始”菜单居中，你现在可以在 Windows 10 上复制 Windows 11 的“开始”菜单和居中体验。

意味着，对于任何希望自己的电脑看起来像 Windows 11 但又不放弃 Windows 10 的功能的用户来说，这是一个很好的解决方案。

你可以将文件、文件夹和驱动器直接固定在“开始”菜单上，以加快导航速度。

能够隐藏 Windows 11 风格菜单中的搜索栏。

启用 Windows 10 和 Windows 11 风格的全屏“开始”菜单。

能够改变 Windows 10 风格菜单上的单个磁贴颜色。

正在为未来的版本开发新的任务栏项目。

下面是视频介绍：

IT之家获悉，Start11 目前的售价为 5.99 美元。Start8 和 Start10 的用户有一个升级选项，它也包含在 Object Desktop 中。

Object Desktop 包括 Fences、Start10、 Groupy、SoundPackager、DeskScapes 和 Multiplicity 等程序。