有点讽刺，微软 Win11 更新堆栈体验包“很难升级”

IT之家 11 月 3 日消息，此前在发布 Windows 11 预览版的时候，微软表示，已经开始测试更新堆栈包，该包在主要的操作系统更新之外提供更新改进，如新的构建版本。

通过更新堆栈包，微软可以在 PC 电脑进行每月或功能更新之前提供更新体验的改进。更新堆栈包将有助于确保你的电脑能够以最大可能成功安装新的更新，并获得最佳体验和最少的破坏性体验。

据 MSPoweruser 报道，具有讽刺意味的是，多个 Windows Insider 人员报告说在安装最新的 Update Stack Package 时遇到困难。

更新堆栈包包括一小套更新相关的系统文件，这些文件是独立于操作系统开发的。

最终，这个过程会允许微软向 Windows 11 用户提供更好的更新体验，但它本身显然需要更多的打磨。微软表示，通过首先在 Windows Insiders 中测试这个过程，他们希望在未来扩大范围和发布频率。

微软 Insider 计划项目经理 Jason Howard 说，他们正在积极调查这个问题。

IT之家获悉，10 月 5 日起，符合条件的 Windows 10 PC 将可免费升级到 Windows 11，预装 Windows 11 的各种全新 PC 设备也开始上市发售。Windows 11 将带来全新的 Windows 体验，旨在让用户与之所爱，更近一步。