Imagination 发布旗舰型 GPU IMG CXT：支持 Photon 硬件光线追踪，桌面级质量

IT之家 11 月 5 日消息，今天，Imagination Technologies 宣布推出旗舰款图形处理器（GPU）知识产权（IP）产品 IMG CXT，同时其 PowerVR Photon 光线追踪架构也随该 IP 首次亮相。通过增加 Photon 硬件光线追踪功能，IMG CXT 能够为游戏和其他图形处理应用场景提供强大的性能。Photon 是业界先进的光线追踪架构，可以为移动和嵌入式应用带来桌面级质量的视觉效果，并已在多个市场中进行了授权。

光线追踪是一项改变游戏规则的技术，可以使图形真实感达到跃升式变化。通过模拟真实世界中光线的表现，它可以创造出与现实生活几乎无异的三维（3D）场景。由于其计算的复杂性，光线追踪不久前也只是应用在台式机和游戏机上，但凭借 IMG CXT 革命性的 Photon 架构，移动开发者和游戏玩家现在也能够利用这种令人难以置信的渲染技术和全面的硬件加速功能。Photon 提供了光线追踪功能，包括移动、游戏、增强现实（AR）、桌面、数据中心、云和下一代汽车等应用。

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Photon 光线追踪可以在不同的性能和效率等级下执行，为了明确这一点，Imagination 建立了光线追踪等级系统（RTLS），确定了从 0 级（Level 0）到 5 级（Level 5）共 6 个等级的光线追踪功能的要求。IMG CXT 采用的 Photon 架构处于 RTLS 的 4 级（Level 4），这使其成为当前可用的最先进光线追踪技术，提升了光线追踪的性能和效率，从而可为移动游戏玩家和开发者提供桌面级质量的体验。

IMG CXT-48-1536 RT3 内核具有三个光线加速集群（RAC），可提供总体高达 1.3GRay/s 的性能。这可以在移动设备的功耗预算下，以高帧率提供逼真的光线追踪阴影、反射、全局照明和环境光遮蔽效果。

IMG CXT 在光栅化图形处理性能方面也向前迈出了重要一步，与 Imagination 的上一代 GPU IP 相比，其计算、纹理和几何性能都提高了 50%。它的低功耗超标量（superscalar）架构可在低时钟频率下提供高性能，从而实现卓越的帧率功耗比（FPS/W）效率，同时 Imagination 图像压缩（IMGIC）技术可以大幅降低带宽需求。

得益于 Imagination 的多核技术，Photon 架构可以扩展应用于云、数据中心和 PC 市场。这可以实现高达 9 TFLOPS（每秒万亿次浮点运算）的 FP32 光栅化性能和超过 7.8 GRay/s 的光线追踪性能，同时能够提供比当今的 RTLS 2 级或 3 级光线追踪解决方案高 2.5 倍的功耗效率。

IMG CXT 也非常适合汽车人机界面（HMI）平台。它可以实现环绕视图中逼真的车辆图像，卫星导航中密集城市区域的展示，以及具备混合现实功能的抬头显示器（HUD）、数字车速表和其他信息显示器。它还可以在车上人员等待车辆移动时提供优质的车内游戏和娱乐体验。

了解 Photon 架构

IT之家获悉，PowerVR Photon 架构的主要特点是 RAC，这是一种新的低功耗专用硬件 GPU 组件，相比效率较低的 RTLS 2 级架构，它可以加速和卸载更多来自着色器内核的光线追踪计算。

RAC 包含了光线存储（Ray Store）、光线任务调度器（Ray Task Scheduler）和相干性聚集器（Coherency Gatherer），并与两个 128 宽的统一着色器集群（USC）紧密耦合，USC 拥有高速专用数据通路，可以实现最高效且功耗最低的光线追踪部署。Ray Store 可以在处理过程中将光线数据结构保存在芯片上，并提供对 RAC 中所有单元的高带宽读写访问，从而避免了将光线数据存储或读取至动态随机存取存储器（DRAM）所造成的速度降低或功耗增加。Ray Task Scheduler 可以卸载着色器集群的任务，并通过专用硬件部署和追踪光线工作负载，同时保持高光线吞吐量和低功耗。独特的 Coherency Gatherer 单元可以分析所有传播中的光线，并将整个场景中的光线绑定成多个相干组，从而能够以更高的效率对它们进行处理。

这些功能结合在一起，可以为开发人员提供比市场上的现有解决方案更强大、更具一致性的光线追踪性能，从而支持他们在渲染汽车、角色和地形等复杂表面时提供更优质的效果，并创建出比以往任何时候都更细致的环境。

CXT 的亮点：