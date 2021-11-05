谷歌地图 App 在 Google Play Store 商店中突破 100 亿次下载

IT之家 11 月 5 日消息，据 9to5 Google 报道，毫无疑问，谷歌地图（Google Maps）是导航领域的黄金标准，在地图排行榜上稳居第一，现在已经在谷歌 Play Store 上达到了 100 亿次的下载里程碑。

对于全球大部分地区来说，很少有“免费”的地图服务能与谷歌地图的准确性和功能集相媲美，无论你喜欢什么手机操作系统，它都是一个必须下载的软件。它已经加入了 Top 应用精英俱乐部，达到了 100 亿次下载的里程碑 —— 其中包括 Google Play Services 和 YouTube。

当然，地图是作为谷歌移动服务（GMS）的一部分预装的，但这并不代表 Play Store 上的所有下载量。无论如何，即使作为 Android 上的“默认”地图服务，100 亿次下载或安装仍然是一个惊人的数字。IT之家获悉，对于那些使用 Android Go 系统的智能手机或低端硬件的用户，谷歌确实提供了“Google Maps Go”，这实际上是一个 PWA 应用，这是 Chrome 浏览器的一个实例，比全面的地图应用小 100 倍。这个瘦身版的谷歌地图最近刚刚积累了 5 亿次的下载量。

在过去的几年里，谷歌地图已经有了很大的发展，包括实时 AR 导航、专门的暗黑主题、实时公共交通数据，以及最近增加的环保路线选项，这些都是为了帮助你在最快的时间内从 A 地到达 B 地而进行的调整和选择。幸运的是，对于大多数日常使用的地图来说，这一点被证明是完美的。事实上，谷歌地图的下载和使用完全不需要任何费用，更具备吸引用户使用。