一箭三星：我国成功发射遥感三十五号卫星 A 星、B 星、C 星

IT之家 11 月 6 日消息，据央视新闻，北京时间 2021 年 11 月 6 日 11 时 00 分，我国在西昌卫星发射中心用长征二号丁运载火箭，采取一箭三星的方式，成功将遥感三十五号卫星 A 星、B 星、C 星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

此次任务是长征系列运载火箭的第 396 次飞行。

据上海航天报道，这是继 11 月 5 日成功发射长征六号遥八运载火箭后，八院在仅隔一天时间取得的又一次成功，刷新了八院运载领域发射时间间隔最短的纪录，同时全年火箭发射任务已覆盖酒泉、太原、文昌和西昌四大发射场。

本次搭载的遥感三十五号卫星 A、B、C 星主要用于科学试验、国土资源普查、农产品估产以及防灾减灾等领域。A、B 星由中国航天科技集团五院所属的航天东方红卫星有限公司抓总研制，C 星由中国航天科技集团八院抓总研制。

执行本次任务的长征二号丁运载火箭是由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制的常温液体二级运载火箭，具有高可靠、高安全、低成本、短周期发射等特点，具备发射多种类型、不同轨道要求卫星的能力，可实施一箭单星或多星发射。火箭的起飞推力达 300 吨，对应 700 公里太阳同步圆轨道的运载能力达到 1.2 吨。

为进一步提高经济效益，实现运载能力最大化，本发火箭首次采用 3.35 米直径整流罩一箭三星串联方案，每颗卫星都是需要独立一层空间的大个头（直径 2.5 米左右），使全箭高度达到了历史最大值，其中星罩组合体高度更是达到了 13.4 米，相当于 4-5 层楼高，这就对组合体转运、吊装方案的可行性提出巨大挑战，为了解决组合体转运时能通过装配厂房大门的难题，创造性地将中间层卫星的支承舱倒置设计，并因此减小了载荷舱高度，可省下运能 70 公斤提供给有效载荷。同时，为满足卫星低冲击、结构减重以及对接口简单等要求，本发火箭配置了分离螺母分离的低冲击四点式分离装置，确保卫星分离过程中的安全性。

全箭加长后对火箭的稳定性也提出更严苛的要求，经过多轮反复迭代，受全箭结构特性变化影响，敏感姿态的速率陀螺重新选位，确保了火箭整个飞行过程中的稳定。

IT之家了解到，中国遥感系列卫星是指利用遥感技术和遥感设备，对地表覆盖和自然现象进行观测的人造卫星，主要应用于国土资源勘查、环境监测与保护、城市规划、农作物估产、防灾减灾和空间科学试验等领域，与人们生活也密切相关。