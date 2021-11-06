国家邮政局通告显示：快递企业公众满意度顺丰速运、京东物流、邮政 EMS 最高

IT之家 11 月 6 日消息，国家邮政局 11 月 4 日发布了关于 2021 年第三季度快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的通告。

调查显示，2021 年第三季度用户快递服务公众满意度得分为 79.8 分，同比上升 1.2 分，较第二季度上升 0.7 分。

快递企业公众满意度方面，得分在 80 分以上（含 80 分）的企业为顺丰速运、京东物流、邮政 EMS，得分在 76-80 分之间（含 76 分）的企业为中通快递、韵达速递、圆通速递、德邦快递、申通快递，得分在 74-76 分之间（含 74 分）的企业为百世快递、极兔速递。

区域公众满意度得分方面，北京、宁夏、河北、山东、江苏、山西、内蒙古、黑龙江、吉林得分在 80 分以上（含 80 分），表现较好；云南得分在 77 分以下，有进一步提升空间；其余省份得分在 77-80 分（含 77 分）之间。

IT之家了解到，国家邮政局测试发现，2021 年第三季度快递服务全程时限为 58.21 小时，同比缩短 1.06 小时，较第二季度缩短 0.2 小时。72 小时准时率为 78.29%，同比提高 2.08 个百分点，较第二季度提高 0.43 个百分点。

全程时限方面，时限在 48-60 小时之间（含 48 小时）的企业为顺丰速运、京东物流、中通快递、圆通速递、韵达速递、邮政 EMS；时限在 60 小时以上（含 60 小时）的企业为极兔速递、申通快递、德邦快递、百世快递。

在 72 小时准时率方面，准时率在 80%-90% 之间（含 80%）的企业为顺丰速运、京东物流、中通快递、圆通速递、韵达速递；准时率在 70%-80% 之间（含 70%）的企业为邮政 EMS、极兔速递、申通快递、德邦快递；准时率在 70% 以下的企业为百世快递。