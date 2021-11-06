微软发布全新 Win11/10 Minecraft 我的世界启动器，通过应用商店安装

IT之家 11 月 6 日消息，近日，微软对 Minecraft Launcher （我的世界启动器）进行了一次重大升级，改为通过 Microsoft Store 安装和更新，登录方式已改为通过 Xbox 应用登录，并支持在启动器内购买 DLC 等。本次升级必须卸载旧版启动器后再安装新版启动器，否则可能会提示无法更新 Minecraft 原生启动器。

新版启动器还增加了对 Minecraft for Windows 基岩版（Win10 商店版）和 Minecraft Dungeons（Win10 商店版）的支持，可用于启动 Minecraft 基岩版。（注：旧版启动器仅支持《Minecraft：Java 版本》和《Minecraft Dungeons》启动器版，不支持商店版的 Minecraft 基岩版和 Minecraft Dungeons Windows 10 版。）

IT之家获悉，据微软商店内页面介绍，推出了专门针对 Windows 10 和 Windows 11 的《我的世界》启动器!《我的世界》 启动器是你进入《我的世界》宇宙的一站式门户。《我的世界》 启动器可让访问以下游戏：

Windows 版《我的世界》-你可以在创意模式中享用无限资源，也可以到生存模式中挖掘整个世界，合成武器和护甲，抵御各种危险生物。在移动设备、Nintendo Switch、PlayStation 4、Xbox One 和 Windows 10 或 Windows 11 上独自或者与好友一起进行创造、探索和生存。

《我的世界: Java 版》-建造、开采、与生物战斗，探索不断变化的《我的世界》场景，为充满无限可能的冒险做好准备。

《我的世界：地下城》-独自挑战地牢，或者和好友一起组队! 至多四名玩家一起通关惊险刺激、 宝藏多多、风格各异的关卡。而这一切都是为了一项伟大的使命: 拯救村民，击败邪恶的奇厄教主!

不需要挑选，你可在一个启动器中在 PC 上体验《我的世界》。

附带条款和不适用情况。用于在 Windows 10 和 11 设备上游玩。不支持 Windows 10 的 S 模式和 ARM 设备。