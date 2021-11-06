为解决更新问题，微软为 Win11 推出 KB4023057 可靠性补丁：更新服务组件的更新

IT之家 11 月 6 日消息，由于部分原因，Windows 11 可能无法在某些设备上安装累积更新或其他更新，微软表示这可能并非硬件问题，错误或错误配置的 Windows 更新设置也可能会阻止用户从 Microsoft 的服务器获取最新的 Windows 11 改进。

为了解决 Windows 更新的问题，微软现在发布了首个 Windows 11 可靠性补丁。

IT之家了解到，微软此前已为 Windows 10 发布 KB4023057 更新，现已将其拓展到 Windows 11 中，该更新将尝试解决可能阻止 Windows 11 更新的 bug。

在微软官方公告中，将更新描述为“Windows 更新服务组件的更新”，包括对所有受支持的 Windows 版本（Win10、1507、1511、1607、1703、1709、1803、1809、1903、1909、1909、2004、20H2、21H1 和 Win11 原始版本）的 Windows 更新的可靠性改进。

此更新包括文件和资源，这些文件和资源可解决影响 Windows 中可能影响重要更新 Windows 更新的问题。这些改进可帮助确保更新无缝安装在设备上，并有助于提高在设备上运行的设备的可靠性和 Windows。

KB4023057 还将进行以下更改：

此更新可能会请求设备保持唤醒更长时间，以便安装更新。

如果检测到问题，此更新可能会尝试重置网络设置，并且会清除可能阻止成功安装更新的注册表项。

此更新可能会修复已禁用或损坏 Windows 操作系统组件，这些组件决定了更新对版本 Windows。

此更新可能会压缩用户配置文件目录中的文件，以帮助释放足够的磁盘空间来安装重要更新。

此更新可能会重置 Windows 更新数据库，以修复可能阻止成功安装更新的问题。因此，可能会看到已清除 Windows 历史记录。

据悉，此更新将执行的其他故障排除步骤因设备而异，但如果第三方应用程序配置不正确，您可以期望补丁程序清除注册表项。

如何获取此更新

有关磁盘空间不足的信息

当 Windows 更新功能时，你可能会在 Windows 更新设置页面或其他位置看到一条消息，要求你通过删除不经常使用的文件或应用程序来释放磁盘空间。如果看到此消息，请选择 "修复问题 " 以释放设备的磁盘空间。

安装 Windows 更新后，可能会提示某些用户重启其设备。有关释放设备上磁盘空间的其他 Windows，请参阅释放驱动器空间。

压缩文件

为了帮助释放磁盘空间，此更新可能会压缩用户配置文件目录中的文件，以便 Windows 更新可以安装重要更新。压缩文件或文件夹时，它们显示为在图标上叠加了两个蓝色箭头。你可能会看到更大或更小的图标，具体取决于文件资源管理器设置。以下屏幕截图显示了这些图标的示例。

安装更新后，文件将还原到其原始状态，而蓝色箭头将从文件资源管理器中的文件图标消失。在更新过程中的任何时间点，你都应该能够访问你的文件。

Microsoft 支持通知

此更新可能在空间不足的设备上显示通知。如果选中此通知，此通知将在默认浏览器中打开 Microsoft 支持 URL，并包含 Microsoft 支持的联系人选项，以便可以轻松获得释放设备空间的帮助。

“磁盘清理”

安装此更新后，会提供用于清理磁盘空间的新选项，以便当设备磁盘空间不足时更轻松地更新设备。如果功能更新因磁盘空间不足而失败，可以通过使用 "磁盘清理" 工具或选择 "现在在磁盘清理" 设置 > 存储。这有助于在主要功能更新之前删除未使用的文件并释放存储空间。