微软称 Win10 21H1 正式版已大规模推送部署，21H2 正式版即将到来

IT之家 11 月 5 日消息，据 Windows Latest 报道，在 Windows 10 版 21H2（又称 2021 年 11 月更新）正式版推出之前，Windows 10 版本 21H1 已被微软批准广泛部署，这意味着它现在正被广泛推送给 PC 用户。在某些情况下，Windows 10 21H1 版本将会自动安装。

当另一个功能更新迫在眉睫时，Windows 10 上一个功能更新通常被宣布可以广泛部署。在这种情况下，看起来微软终于开始为消费者和企业准备 Windows 10 版本 21H2 更新的推广。

微软一直在努力解决这些问题，现在大多数关键的错误 Bug 都被标记为“已解决”。在更新的支持文档中，微软澄清说，Windows 10 2021 年 5 月更新被指定为广泛部署，用户会自动安装功能更新，以利用功能和高级保护，防止安全威胁。

换句话说，现在任何用户都可以检查更新并开始下载 Windows 10 版本 21H1，而之前的更新是以手动/选择性下载的方式提供。

Windows 10 版本 21H2

微软目前正在准备 Windows 10 版本 21H2 的公开推广，预计将在 11 月开始。

微软已经确认，Windows 10 Build 19044.1288 是 11 月更新的公开推广的候选版本，现在可以供 Release 预览版用户下载。

在 Release 预览频道，你可以选择 Windows 11 或者是 Windows 10 21H2，用户将通过 Windows Update 自动接收每月更新。

Windows 10 版本 21H2 是今年 5 月份发布的 21H1 的后续版本。这是 2021 年 Windows 10 的第二个功能更新，它是一个启用功能包，就像之前的两个版本一样。21H2 版本提供的新功能也有望在 21H1 版中通过未来的累积补丁进行更新。

IT之家获悉，Windows 10 版本 21H2 都是针对企业的小改进，因为新功能现在只为 Windows 11 系统进行开发。当微软在 7 月宣布功能更新时，Windows 10 版本 21H2 确认将支持 WPA3 H2E 标准，更好地控制 Windows Hello 生物识别认证，以及 Windows Subsystem for Linux（WSL）的 GPU 计算支持。

Windows Subsystem for Linux 终于对机器学习和其他工作负载有了更好的支持。除了对 GPU 的支持，Windows Linux 子系统预计将直接通过 Windows Update 获得一般性的改进。

此外，微软还开始测试 Windows 10 的“Windows 11 风格全新应用商店”，目前测试人员可以在 Release 预览频道中使用。