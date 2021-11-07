英特尔 12 代 CPU 上市后，我们现在已经可以买到更便宜的 AMD 处理器

IT之家 11 月 7 日消息，英特尔 Alder Lake-S 系列 CPU 才正式上市 2 天，但已经让零售商意识到了危机，因此目前，美国等地的 AMD Ryzen 5000 系列开始进行大降价。

外媒发现，美国最大的零售商之一 MicroCenter 等平台已经开始降低 AMD CPU 的报价，例如 6 核 12 线程的锐龙 5 5600X 上市 时定价 299 美元，现在比当初低约 30 美元；而 8 核的 R7 5800X 现报 300 美元（约 1920 元人民币），直接跳水 150 美元。

从外媒收集情况来看，目前尚不清楚此次降价是局部的还是全球性的。至少到目前为止 AMD 还没有公开宣布他们的 CPU 调价事项。

IT之家了解到，降价在美国零售商中是一件相当严肃的问题，至少并不会太常见，甚至 CPU 降价在全球范围内也不是那么普遍。

此外，还有外媒表示 AMD 处理器在欧洲报价变化不大，当然这主要也是因为之前已经降过一次了。

▲ AMD Ryzen 7 5800X 欧洲价格，来源：Geizahls

从外媒统计数据来看，目前 AMD 在中端市场占有率更高，尤其是 R7 5700G 这种，现价 280 美元（比 MSRP 低 80 美元）。

况且，目前英特尔尚未发布定价低于 300 美元的非 K 系列 12 代 i5 处理器，预计更便宜的英特尔 12 代酷睿将随着 B660/H670 主板在 2022 年 1 月前后推出，还请拭目以待。