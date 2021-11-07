AMD 官宣 11 月 9 日发布新款 EPYC 霄龙处理器与 MI200 计算加速卡

IT之家 11 月 7 日消息，AMD CEO 苏姿丰在推特宣布，将于美国东部时间 11 月 8 日 11 点（北京时间 11 月 9 日 0 点）举行发布会，推出新款 EPYC 霄龙处理器与 MI200 计算加速卡。

IT之家了解到，根据此前的爆料，AMD 预计将推出代号为 Milan-X 的基于 Zen3 的 EPYC 处理器以及基于 CDNA2 的 Instinct MI200 加速卡系列。

Instinct MI200 加速卡代号为“Aldebaran”（毕宿五），将采用 CDNA2 架构、MCM 多芯片设计。新版计算加速卡将显存升级为 HBM2E，单片显存容量可达 16GB，因此显卡总显存容量预计将达到 64GB。其它参数方面，计算加速卡将支持 SDMA 技术，支持系统直接访问显存。

而 AMD 下一代 EPYC 霄龙服务器处理器代号为 Milan-X，是目前 Milan 处理器的升级版，预计将提供 16、24、32、64 颗核心版本可选，旗舰型号 7773X 将具有 64 核 128 线程，基础频率 2.2GHz，加速频率 3.5GHz，TDP 功耗可达 280W。值得注意的是，处理器预计将采用 3D V-Cache 缓存技术，总 L3 缓存容量可以达到惊人的 768MB。此外，处理器将集成 8 颗 CCD 芯片，以及一块较大的 IO 芯片。