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.NET 程序员有家了，微软推出官方技术社区论坛

2021/11/7 8:59:33 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 7 日消息，微软近日发布博客，推出 .NET 官方社区论坛，为开发者提供一个官方的交流平台。

.NET 是一个统一平台，使开发人员能够跨操作系统和平台构建世界一流的应用程序。微软表示，有数百万开发者使用 .NET 构建应用程序并帮助其他开发人员开始使用 .NET 的全球社区。去年，在讨论和获得技术帮助方面，微软开始了统一 .NET 社区的旅程。

Tech Community home for .NET

IT之家了解到，微软首先推出了面向 .NET 的 Microsoft Q&A，这是一个提供 .NET 技术问答的主页。该中心的访客、问题和来自社区和微软员工的回答数量逐月大幅增长，每个月有超过 80% 的问题得到解答。

微软还从开发者社区听到了反馈，需要一个空间来进行问答之外的更多互动，所以现在正式推出 .NET 官方社区论坛。

技术社区功能

无论你是 Web 开发人员、移动和桌面开发人员、微服务、数据、机器学习还是刚入门的小白，都有适合你的讨论空间。只需加入 .NET 技术社区，选择一个讨论空间，开始新的讨论，并与其他 .NET 开发人员协作。

New post on a tech community space, Introducing the .NET Tech Community Forums

关注话题

可以关注 .NET 技术社区上的每个主题，用户可以通过电子邮件、RSS 源或在技术社区主页上获取更新。

加入更多社区

.NET 技术社区是整个微软技术社区的一部分，用户可以加入、关注和开始讨论大量产品和专题社区中心。

List of hubs on tech community, Introducing the .NET Tech Community Forums

建立你的个人资料并获得成就

用户可通过帮助社区和讨论喜欢的话题来获得成就和荣誉。

Profile on tech community

.NET 官方社区论坛：点此查看

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关键词：.NET微软 开发

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