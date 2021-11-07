.NET 程序员有家了，微软推出官方技术社区论坛

IT之家 11 月 7 日消息，微软近日发布博客，推出 .NET 官方社区论坛，为开发者提供一个官方的交流平台。

.NET 是一个统一平台，使开发人员能够跨操作系统和平台构建世界一流的应用程序。微软表示，有数百万开发者使用 .NET 构建应用程序并帮助其他开发人员开始使用 .NET 的全球社区。去年，在讨论和获得技术帮助方面，微软开始了统一 .NET 社区的旅程。

IT之家了解到，微软首先推出了面向 .NET 的 Microsoft Q&A，这是一个提供 .NET 技术问答的主页。该中心的访客、问题和来自社区和微软员工的回答数量逐月大幅增长，每个月有超过 80% 的问题得到解答。

微软还从开发者社区听到了反馈，需要一个空间来进行问答之外的更多互动，所以现在正式推出 .NET 官方社区论坛。

技术社区功能

无论你是 Web 开发人员、移动和桌面开发人员、微服务、数据、机器学习还是刚入门的小白，都有适合你的讨论空间。只需加入 .NET 技术社区，选择一个讨论空间，开始新的讨论，并与其他 .NET 开发人员协作。

关注话题

可以关注 .NET 技术社区上的每个主题，用户可以通过电子邮件、RSS 源或在技术社区主页上获取更新。

加入更多社区

.NET 技术社区是整个微软技术社区的一部分，用户可以加入、关注和开始讨论大量产品和专题社区中心。

建立你的个人资料并获得成就

用户可通过帮助社区和讨论喜欢的话题来获得成就和荣誉。

.NET 官方社区论坛：点此查看