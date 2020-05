微软 .NET 官宣跨平台 UI 框架 MAUI

IT之家5月21日消息 在Build 2020开发者大会上,微软宣布推出 .NET 官宣跨平台 UI 框架 MAUI,全称是 .NET Multi-platform App UI。正式版将在 .NET 6 和大家见面。

微软介绍,你可以使用.NET进行任何构建。这是成千上万的开发人员选择.NET作为其职业生涯平台,而微软还为其业务进行投资的主要原因之一。使用.NET 5,微软开始了统一.NET平台的旅程,将.NET Core和Mono/Xamarin集成在一个基类库(BCL)和工具链(SDK)中。

.NET MAUI考虑到了跨多个平台使用的许多设备,从Android、iOS到Windows、macOS。

.NET MAUI是日益流行的Xamarin.Forms工具演变,Xamarin.Forms已经有6年历史了。多年来,UPS、Ernst&Young和Delta等公司一直在利用.NET上Xamarin的移动专业知识来推动其业务发展。它帮助小型企业最大化其95%以上代码共享的开发投资并击败竞争对手进入市场。.NET MAUI将这一成功扩展到了移动设备上,从而囊括了桌面设备,这是在两者之间构建多平台应用程序的最佳方法,尤其是微软的新设备(例如新的Surface Duo)。

单一项目开发人员经验

.NET MAUI简化了.NET开发人员的选择,提供了一个单一堆栈来支持所有现代工作负载:Android,iOS,macOS和Windows。每个平台和UI控件的原生功能都可以通过一个简单的跨平台API触手可及,你可以在提供不妥协的用户体验的同时共享比以前更多的代码。

.NET MAUI的构建考虑了开发人员的生产力,包括开发人员需要的项目系统和跨平台工具。.NET MAUI将项目结构简化为一个针对多个平台的项目。这意味着你只需单击一下鼠标,便可以轻松地将其部署到所需的任何目标,包括台式机、仿真器、模拟器或物理设备。使用内置的跨平台资源,你可以将任何图像、字体或翻译文件添加到单个项目中,.NET MAUI将自动设置本机挂钩,以便你可以进行编码。最后,你将始终可以访问本机底层操作系统API,并且通过特定于新平台的集成将比以往更加轻松。在平台下,你可以添加特定操作系统的源代码文件并访问本机API。有了.NET MAUI,一切都集中在一个地方,你可以用它来保持生产力。

这提供了:

一个针对多个平台和设备的项目。

一个位置来管理字体和图像等资源。

多目标组织您特定于平台的代码。

现代应用程式模式

.NET的愿景的一部分是在开发人员的个人喜好方面为开发人员提供选择,以便使用.NET可以提高工作效率。这表明你在哪个IDE中,包括Visual Studio 2019,Visual Studio for Mac甚至是Visual Studio Code,.NET MAUI将在所有这些版本中可用,并支持现有的MVVM和XAML模式以及将来的功能,例如使用C#甚至是Blazor的Model-View-Update(MVU)。

MVVM

Model-View-ViewModel(MVVM)和XAML是.NET开发人员几十年来的主要模式和实践,它们是.NET MAUI中的一流功能。这将继续发展,以帮助你高效地构建和维护生产应用程序。

<StackLayout> <Label Text="Welcome to .NET MAUI!" /> <Button Text="{Binding Text}" Command="{Binding ClickCommand}" /> </StackLayout>

<StackLayout> <Label Text="Welcome to .NET MAUI!" /> <Button Text="{Binding Text}" Command="{Binding ClickCommand}" /> </StackLayout> public Command ClickCommand { get; }

MVU

此外,微软使开发人员能够编写流畅的C#UI并实现日益流行的“模型-视图-更新”(MVU)模式。MVU促进数据和状态管理的单向流程,以及通过仅应用必要的更改来快速更新UI的代码优先开发经验。

下面是用.NET MAUI编写的MVU样式的基本计数器示例。

readonly State<int> count = 0; [Body] View body() => new StackLayout { new Label("Welcome to .NET MAUI!"), new Button( () => $"You clicked {count} times.", () => count.Value ++) ) }; public string Text { get; set; } = "Click me"; int count = 0; void ExecuteClickCommand () { count++; Text = $"You clicked {count} times."; }

这种模式非常适合热重载,如下面所示,它具有从C#即时热重载的新增样式,渐变和字体。

MVVM和MVU都提供相同的原生应用程序,性能和平台保真度。开发人员将能够选择最适合其偏好和用例的样式。

从Xamarin.Forms过渡到.NET MAUI

Xamarin.Forms开发人员将使用他们已经了解和喜爱的所有相同控件和API来开始在.NET MAUI中使用新项目运行。随着越来越接近.NET MAUI的发布,为了帮助开发人员将现有应用平稳地过渡到.NET MAUI,微软打算提供类似于今天迁移到.NET Core的尝试转换支持和迁移指南。

.NET MAUI时间线

微软将在今年晚些时候开始发布.NET MAUI预览版,并于2021年11月开始提供.NET 6的总体可用性。.NET MAUI将以Xamarin.Forms所采用的相同的6周节奏发布。微软已经在GitHub上发布了MAUI路线图,并邀请你今天就加入!

Xamarin 和 Xamarin.Forms的下一步是什么

IT之家获悉,作为.NET统一的一部分,Xamarin.iOS和Xamarin.Android将作为.NET for iOS和.NET for Android成为.NET 6的一部分。由于这些绑定是Apple和Google发行SDK的投影,因此此处没有任何更改,但是将更新构建工具,目标框架别名和运行时框架别名,以匹配所有其他.NET 6工作负载。微软致力于为.NET开发人员提供最新的移动SDK的最新信息,这是.NET MAUI的基础,并且始终如一。当.NET 6发行时,期望以其当前形式发行Xamarin SDK的最终版本,并将提供一年的服务。那时所有的现代工作都将转移到.NET 6。

Xamarin.Forms将于今年晚些时候发布新的主版本,并继续在2021年11月通过.NET 6 GA每6周发布次要版本和服务版本。Xamarin.Forms的最终版本将在交付后的一年内提供服务,并且所有现代作品都将转移到.NET MAUI。

通过全新的存储库dotnet/maui,踏上.NET MAUI的旅程。

https://devblogs.microsoft.com/dotnet/introducing-net-multi-platform-app-ui/