统一一大步，微软 .NET 5.0 正式发布：性能增强，支持 Surface Pro X ARM64

IT之家11月11日消息 外媒WinBeta报道，微软发布了开源开发平台.NET的新的主要版本。这个跨平台、多架构的库已经达到5.0版本，带来了性能的提升和开发者工具的改进。

.NET是一个跨平台、多架构的框架，可用于Windows、macOS、Linux和物联网设备。.NET 5.0版本是微软多年来寻求统一生态系统的一个重要里程碑。这体现在改进工具链的定制化，开发者现在能够为他们的目标平台只挑选所需的组件。有望在.NET 6.0中进一步改进这方面的工作。

IT之家获悉，除了更大程度的统一，今天的.NET 5.0版本还带来了整个.NET组件的大量性能改进。此外，还扩大了对平台的支持，比如支持 Windows10 ARM64设备，如Surface Pro X。

迁移到.NET 5.0并为其应用程序创建ARM64构建的开发人员现在将能够支持新一代的Windows 10设备。微软正在继续优化ARM平台上的性能，并表示正在直接与ARM工程师合作，以充分利用其功能。

.NET 5.0还包括C#和F#编程语言的新的主要版本--分别是C#9和F#5。Visual Studio工具也得到了增强，特别是加入了更新的Windows窗体设计器。新的设计器用于图形化地布局Windows桌面界面，现在支持全部的Windows窗体控件集。

.NET 5.0从今天开始可以下载和使用。Windows开发者将需要Visual Studio 16.8或更高版本，而Mac用户应该使用最新版本的Visual Studio for Mac。作为一个“当前”版本，.NET 5.0将在下一个主要版本推出后的三个月内得到支持--预计微软将在2021年11月推出.NET 6.0，这意味着.NET 5.0应该会一直存在持续到2022年2月。

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