三星砍掉 2022 年 70 英寸 MicroLED 电视生产计划，保留 89/101/114 英寸

IT之家 11 月 7 日消息，根据外媒 TheElec 消息，三星电子计划取消 2022 年生产 70 英寸 MicroLED 电视的计划，但保留针对家庭市场推出 89、101、114 英寸 MicroLED 电视的计划。MicroLED 相比 MiniLED 背光技术更加先进，单个光源仅为一个像素大小，独立显示红、绿、蓝，制造难度十分大。三星表示，将在这几款电视中应用 LTPS 以及 TFT 技术，基于玻璃基板打造。

三星今年早些时候推出了 110 英寸的 MicroLED 电视，屏幕部分采用了印刷电路板，这种方式在 LED 芯片体积变小时很难应用，因此无法进一步在保持相同分辨率的情况等下缩小尺寸。LTPS TFT 技术相比 PCB 方式更加先进，能够生产 70 至 80 英寸的电视，预计为 4K 分辨率。

外媒表示，以目前的技术，100 英寸以下 4K MicroLED 电视的价格很难低于 1 亿韩元（约 54 万人民币）。而 8K 分辨率的大尺寸 OLED 电视相比之下要便宜许多。这样使得 70 英寸等小尺寸电视没有竞争力。

三星此前计划向友达光电采购晶体管，但是转而使用自家三星显示公司的 LTPS TFT。

IT之家了解到，在今年 1 月份，三星计划在今年 3 月至 4 月推出 99 英寸 MicroLED 电视，然而至今未量产。该公司正在研发新技术，使得 100 英寸以下电视的 LED 芯片间距缩小至 0.5mm。目前 110 英寸 MicroLED 电视的像素间距为 0.63mm，该产品标价达 1.7 亿韩元（约 91.8 万元人民币）。