苹果 iOS 平台限制，报告称 Netflix 网飞将通过 App Store 上架游戏

IT之家 11 月 8 日消息，Netflix 近日宣布推出其 Netflix Games 功能，该功能将允许 Netflix 用户在他们的移动设备上玩游戏，已支持 Android 平台。

Netflix 表示它正在开发 iOS 版本的游戏功能，但彭博科技记者 Mark Gurman 表示，苹果的 App Store 规则将阻止 Netflix 通过其 App 内置功能提供游戏。

苹果禁止第三方 App 充当游戏中心，这已成为与 Xbox Cloud Gaming、英伟达 GeForce Now 和 Google Stadia 等云游戏服务的争论点。云游戏服务只能通过网络 App 提供游戏来解决这个问题，就像 Facebook 那样。

根据 Gurman 最新的 Power On 时事通讯，Netflix 将通过 App Store 提供其游戏来间接绕过苹果的规则，这意味着无法从 Netflix App 下载或游玩游戏。

“苹果将需要改变其规则或给予 Netflix 豁免，”古尔曼说。“这让 Netflix 服务的最终成功掌握在苹果手中，苹果是一个长期合作伙伴，但也是一个不断壮大的竞争对手。”

IT之家了解到，目前 Netflix Games 上架的游戏包括《怪奇物语：1984》、《怪奇物语 3：游戏》、《Shooting Hoops》、《Card Blast》和《Teeter Up》等。