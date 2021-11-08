摩托罗拉 Moto E30 发布：搭载紫光展锐 T700 SoC，运行 Android 11 Go 系统

IT之家 11 月 8 日消息，近日摩托罗拉在摩托罗拉斯洛伐克官网和比利时 Aldi 商店上上架了 Moto E30 手机，摩托罗拉官方网站上并没有公布 Moto E30 的价格，但比利时 Aldi 商店标出的价格为 100 欧元（约合人民币 739 元），且目前为无货状态。

IT之家通过摩托罗拉官网了解到 Moto E30 拥有黑蓝两种颜色可供选择，机身整机采用塑料材质，重量 198 克，和之前已经发布的 Moto E40 在硬件配置上基本相同。该机采用一块 6.5 英寸 IPS 液晶显示器，分辨率为 720p+（屏幕为 20：9 比例），支持 90Hz 刷新率。手机前置摄像头为居中挖孔设计，像素为 800 万，手机后置摄像头为竖状排列，位于背部左上角，分别为一颗 4800 万的主摄镜头，0.8µm 像素，f/1.8 光圈，一颗 200 万像素的微距镜头以及一颗 200 万像素的深度摄像头，其主摄支持拍摄 30 帧/秒的 1080p 视频。该款手机采用紫光展锐 T700 八核心 SoC，并辅以 2GB+32GB 的存储配置，支持 microSD 卡扩展，最大可拓展至 1 TB。

Moto E30 支持指纹识别，其位置位于手机背部 Logo 处，该机电池电量为 5000mAh，充电口为 USB-C 设计，最大充电功率为 10W。该机搭载的系统为 Android 11 Go，为谷歌专门开发的简化版的 Android 11，该版本系统主要面向低配机型推出，可让应用启动速度提升 20%。